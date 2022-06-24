ГИБДД Якутска перешла на усиленный режим на время ысыаха

Госавтоинспекции республики перешла на усиленный вариант несения службы во время национального праздника “Ысыах” в рамках которого запланированы проведение ежедневных массовых проверок и рейдовых мероприятий, выставления нарядов ДПС на выездах и въездах в населенные пункты, сообщает тгк ГИБДД14

В Якутске в период проведения Ысыаха Туймаады – 2022, посвящённый к 100-летию ЯАССР в местности «Ус Хатын» для обеспечения безопасности дорожного движения будет увеличена плотность нарядов ДПС, инспекторы будут нести службу в усиленном режиме. На пути к месту празднования с 14-16 км. Намского тракта ГИБДД напоминает всем водителям транспортных средств, быть внимательными и осторожными на данном участке дороги, с увеличением потока машин есть вероятность снижения видимости проезжей части из-за дорожной пыли.

С 17 километра РАД «Нам», где начинается асфальтированная дорога, будут выставлены мобильные комплексы фото — и видеофиксации по контролю скоростного режима и расположения транспортных средств на проезжей части (обочина). Согласно ст.12.15 КоАП РФ нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей. Превышение установленной скорости движения транспортного средства влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 5000 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Также на месте «Ус Хатын» будет находиться специализированная стоянка автомобилей, куда будут эвакуированы транспортные средства без специальных пропусков, и оставленных на территории. Наряды дорожно-патрульной службы и сотрудники ГИБДД будут дежурить на местах проведения мероприятий, на развилках дорог.

Инспекторы будут выявлять грубые нарушения ПДД, в частности управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушителей будут освидетельствовать на месте в передвижном наркологическом кабинете.

Без внимания не останутся и водители, нарушившие правильность перевозки детей.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения – быть внимательными на дорогах. Водителям — не превышать безопасный скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и интервал. В местах массового скопления людей, вблизи остановок общественного транспорта водителям необходимо быть особо бдительными и внимательными. При перевозке детей в обязательном порядке пристегивать при помощи детских удерживающих устройств соответствующей группы.

Пешим участникам дорожного движения напоминает, что: — пешеходы должны выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен; — пешеходы должны переходить дорогу, убедившись, что водители уступают дорогу; — особую осторожность необходимо проявлять пешеходам при движении по территории празднования; — не нарушайте правила дорожного движения в присутствии детей, будьте для них примером правильного поведения на дороге.

Желаем, всем гостям и жителям столицы окунуться в праздничную, безопасную атмосферу национального праздника Ысыах Туймаады-2022, насладиться красотой песен, танцев и соревнований. Пусть праздник принесет вам множество незабываемых и ярких впечатлений.