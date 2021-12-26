ГИБДД Якутии выяснила подробности ЧП в Кобяйском улусе

23 декабря в 14 ч.10 м. в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кобяйского района по системе 112 поступила информация о том, что из с. Себян-Кюель в с. Сеген-Кюель Кобяйского района по еще неоткрытой автомобильной дороге сезонного характера «Себян» (примерная дата открытия «автозимника» запланирована Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 25 января ) выехала колонна из 12 транспортных средств марки ЗИЛ-131, в которых следовали 18 человек.

Колонна прокладывала себе дорогу самостоятельно.

На реке Дорукчан в нескольких десятках километров от с. Сеген-Кюель машины застряли в снегу.

Когда продукты питания и ГСМ оказались на исходе, люди обратились за помощью.

Выяснилось, что автомашины выезжали тремя группами в разные дни: 18 декабря выехала первая группа в составе 4 машин, 19-го — вторая группа из 4 машин, 20 –го декабря — третья группа из 4 машин.

Распоряжением администрации муниципального района «Кобяйский улус (район)» введен режим «чрезвычайной ситуации».

24 декабря навстречу автоколонне для оказания помощи из села Сегян-Кюель выдвинулась техника повышенной проходимости — «К-700» и автомашина «Урал».

Также планировалось, что к месту происшествия отправятся жители села с продуктами и топливом. Однако этот выезд был отменен, когда к терпящим бедствие людям вылетел вертолет «службы спасения», который доставил и ГСМ, и продукты питания.

По информации участкового уполномоченного полиции с. Себян-Кюель, около 18 часов 25 декабря все 18 человек благополучно вернулись на 2 автомашинах обратно в село, остальной автотранспорт заморожен на закрытом для движения зимнике.

К счастью, у этой истории счастливый конец – все люди живы и здоровы. Однако, в сложившихся экстремальных погодных условиях все могло бы быть куда более трагично. Далеко не все переправы и автозимники в республике уже открыты. Это обусловлено, в первую очередь, сезонными особенностями установления прочного ледового покрова на водных объектах, по которым пролегают автозимники, а специалисты – дорожники определяют сроки обустройства автозимников, исходя из комплекса факторов. До официального открытия зимних транспортных артерий несанкционированное движение по ним может быть смертельно опасным. Прежде всего, это связано с провалами транспортных средств под лед, дорожно-транспортные происшествия, связанные с отсутствием оборудованной, ровной и достаточно широкой проезжей части, снежными заносами. Не исключены и случаи, когда автомашины просто не могут продолжать движение из-за обильно выпавшего снега.

При этом необходимо отметить, что для открытия движения по автозимнику содержатели дороги осуществляют обустройство дорожными знаками, проводят очистку, выравнивание рельефа, организуют дальнейшую очистку, подсыпку в процессе эксплуатации. Госавтоинспекция убедительно просит автомобилистов воздержаться от поездок по еще не открытым автозимникам во избежание чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В последние недели на территории большинства районов республики отмечаются очень низкие температуры, что создает дополнительные угрозы безопасности дорожного движения. При любой дальней поездке в таких сложных погодных условиях автомобилисту нужно накануне тщательно проверить техническое состояние транспортного средства, иметь запас топлива, воды, пищи, работающие средства связи, теплую одежду. О выезде обязательно необходимо проинформировать родных, сообщить ориентировочную дату прибытия в место назначения.

В случае вынужденных остановок на обочине или проезжей части водителям необходимо надевать жилеты со световозвращающими нашивками, выставлять знак аварийной остановки.

Ну и, конечно, если в пути вы видите, что кому-то необходима помощь, не будьте равнодушны, не проезжайте мимо. Когда за «бортом» минус 50, это может спасти чью-то жизнь.

Сотрудники ГИБДД, несущие службу на дорогах республики, всегда готовы прийти на помощь каждому участнику движения в любой сложной ситуации.