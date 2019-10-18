ГИБДД Якутии призывает автомобилистов к осторожности

В связи с изменением погодных и дорожных условий (дождь, мокрый снег, переменчивый ветер, туман) в некоторых районах республики Госавтоинспекция региона призывает автомобилистов быть предельно осторожными на дороге!

Сегодня, то есть 18 октября Вилюйской группе районов республики туман! Неблагоприятные погодные условия значительно осложняют дорожную обстановку, затрудняя движение транспортных средств. На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега.

С учетом того, что температурный режим меняется от плюсовой температуры до минусовой, — велика вероятность обледения отдельных участков трасс. Автомобилистам следует, быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Необходимо выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до остановки.

Особую осторожность стоит проявить при движении по федеральным автомобильным дорогам «Вилюй», «Лена» и «Колыма».

Кроме того, водителям необходимо следить за своим самочувствием. В связи с изменением погоды возможны резкие перепады давления, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья.

Госавтоинспекция республики призывает родителей уделять особое внимание перевозке несовершеннолетних. Необходимо помнить, что перевозить ребенка в машине следует только в детском удерживающем устройстве, пристегнутом ремнями безопасности. Пешеходам следует переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились и уступают вам дорогу. В темное время суток, а также во время дождя, тумана и снегопада используйте на одежде, на рюкзаках световозвращающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

Берегите друг друга!