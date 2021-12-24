24.12.2021
15:55
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Общество

ГИБДД Якутии о графике работы в праздники

График работы Межрайонного отдела технического надзора и регистрационно – экзаменационной работы ГИБДД в новогодние праздничные дни

В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику:

4, 5, 6 января 2022 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.

Прием осуществляется по электронной записи через единый портал gosuslugi.ru и в порядке «живой очереди». Телефоны для справок и предварительной записи:  

— по вопросам регистрации транспортных средств     8-999-949-02-39; 

— по вопросам выдачи водительских удостоверений  8-999-949-02-38.  

Выходные дни: 31 декабря 2021 года, с 1 по 3 января и с 7 по 9 января 2022 года.  С 10 января – по обычному графику.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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