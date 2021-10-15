ГИБДД Якутии напомнили о внимательном отношении к незрячим пешеходам

Водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью

15 октября отмечается Международный день белой трости. Это знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, которым нужны наша помощь и участие.

По данным ВОЗ, в мире поражены слепотой 36 миллионов человек, 1,3 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. При этом около 65, 5% всех людей, страдающих от нарушения зрения, — люди в возрасте 50 лет и старше. Человеку, который плохо видит или не видит совсем, очень сложно в этом стремительно мчащемся рядом мире, особенно в условиях города, где невозможно шагу ступить, чтобы не встретиться с дорогой, автомобилями и другими угрозами.

15 октября в республике стартует Всероссийский месячник «Белая трость». К проведению мероприятия присоединились и сотрудники Госавтоинспекции региона: вместе с работниками «Республиканской библиотеки для слепых» и студентами из отряда «ДПС ППОС» СВФУ им. М.К. Аммосова они организовали акцию «Внимание – слепой пешеход!».

На перекрестке улицы Красноярова и Проспекта им. Ленина в г. Якутске установлены знаки «Слепые пешеходы». В этом районе города расположена региональная организация Всероссийского общества слепых и библиотека для незрячих и людей с ограниченным зрением. Организаторы мероприятия провели небольшой опрос среди участников дорожного движения: обращают ли они внимание на установленные на перекрестке знаки? Оказалось, что нет. Многие автомобилисты и пешеходы привычно проезжают и проходят мимо, не обращая внимания и не задумываясь о том, что, возможно, сейчас в затруднении перед пешеходным переходом стоит человек, который ориентируется только на слух и на ощупь с помощью своих «других глаз» — белой легкой тросточки. Водители часто спешат, не пропускают пеших участников, переходящих проезжую часть, и хорошо, если заметивший угрозу пешеход успеет увернуться. Для незрячего человека подобные ситуации практически неминуемо приведут к несчастью. Чаще всего те, кто испытывает проблемы со зрением, скромны и стараются не привлекать к себе излишнего внимания, они редко сами обращаются за помощью, предпочитая справляться самостоятельно. Между тем, слепые и слабовидящие пешеходы не имеют возможности самостоятельно в полном объеме реализовать обязанности пешеходов (требования раздела 4 ПДД): к примеру, перед выходом на нерегулируемый пешеходный переход пешеход обязан оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и убедиться, что переход проезжей части будет безопасен.

Сотрудники Госавтоинспекции и работники библиотеки с участниками акции провели разъяснительные беседы и попытались привлечь внимание участников движения к тем пешеходам, кто в силу своих физических возможностей не может без помощи перейти проезжую часть. Прежде всего такая помощь необходима со стороны водителей, ведь это очень просто – замедлить движение, остановиться и пропустить пешехода. И не только на пешеходном переходе, но и во дворе, на парковке возле магазина или аптеки, в любом другом месте. И не только человека с белой тростью или в очках с толстыми стеклами, но и любого другого пешехода. Не станем умалять значимость помощи людям с ограниченными возможностями по зрению и со стороны других пешеходов: тех, у кого есть возможность видеть, предвидеть визуально опасность и обратить внимание на человека, чьи движения и походка, наличие легкой палочки в руках или очки свидетельствуют о проблемах со зрением. В подобной ситуации не сочтите за великий труд, возьмите человека под локоть либо крепко за руку и помоги перейти дорогу: будьте милосердны, внимательны, проявите маленькую толику своей заботы.

Еще немного и световой день в Якутии заметно сократится, а это значит, что большую часть времени на улице будет темно и сумеречно. Сотрудники Госавтоинспекции передали «Республиканской библиотеке для слепых» световозвращающие элементы для пешеходов с проблемами со зрением: в темное время суток, в условиях ограниченной видимости эти аксессуары помогут сделать человека с ограниченными возможностями более заметным для водителей транспортных средств.

В соответствии с п.14.5 ПДД РФ «во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью».