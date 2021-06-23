ГИБДД Якутии бьет тревогу! Случаев ДТП с детьми стало больше

С начала года на дорогах Якутии зарегистрировано 10 ДТП с участием детей-велосипедистов.

22 июня около 15ч 30 мин. на ул. Каландаришвили г. Ленска произошло ДТП: под колеса автомашины Honda Odyssey попал несовершеннолетний велосипедист, который, в нарушение ПДД, следовал по проезжей части и выехал на полосу встречного движения. В момент аварии мальчик не имел средств защиты. Как пояснил школьник, его мама, уходя на работу, попросила находиться дома и ждать ее прихода. Однако ребенок не послушался родительницу и отправился к другу, у которого и взял велосипед, чтобы прокатиться. В результате происшествия у несовершеннолетнего велосипедиста — черепно-мозговая травма, рваные раны лица. Мальчика госпитализировали в районную больницу и большую часть оставшихся каникул он проведет на больничной койке.

По состоянию на 2 июня на территории республики зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 49 детей и подростков в возрасте до 16 лет получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост по числу таких ДТП более чем на 40 %, по количеству травмированных детей – на 32%.

Рост числа ДТП с участием несовершеннолетних допущен в г. Якутске, в Алданском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Таттинском, Усть-Алданском районах.

В текущем году зарегистрировано 10 ДТП, связанных с наездом транспортных средств на несовершеннолетних велосипедистов. Только за три недели июня таких случаев – 7 (5 из них – в г. Якутске). С начала года 7 ДТП с несовершеннолетними велосипедистами произошли в г. Якутске, по одному – в Алданском,Нюрбинском и Ленском районах. Как показывает анализ, возраст несовершеннолетних велосипедистов, ставших участниками аварий – от 7 до 13 лет.

Велосипед многие считают весьма безобидным транспортом, развлечением. Между тем, велосипеды и велосипедисты – это тоже участники дорожного движения, поэтому должны соблюдать Правила дорожного движения. Ребенку на велосипеде можно кататься в парках, скверах, во дворах, по специальным дорожкам. Если нет специальных дорожек, то можно ездить по тротуару. Выезжать на проезжую часть детям до 14 лет запрещено.

Самые частые травмы при катании – повреждения локтей и запястий, полученные в результате падения на вытянутую руку или локоть, а также травмы коленного сустава при падении на колени. Для защиты от этих травм необходимо использовать налокотники, наколенники и защиту запястья.

Наиболее опасными являются повреждения головы, поэтому шлем — обязательный элемент защитной экипировки, так как он снижает риск получения травмы головы. Девушкам с длинными волосами стоит убирать волосы в пучок или косичку под шлем, используя мягкие резинки. Не стоит использовать металлические заколки и шпильки, которые повышают риск получения травмы при падении.

Ездить по тротуару необходимо таким образом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения, не создавать опасных ситуаций. В процессе езды, нужно научиться аккуратно объезжать пешеходов, чтобы не причинить им травм или другого вреда.

У некоторых людей есть мнение, что пересечь дорогу удобнее, быстрее и безопаснее на велосипеде. Это ошибка! Водитель автомобиля не успевает вовремя остановиться, среагировать на резкое и неожиданное появление на дороге велосипедиста. Поэтому безопасным является только пеший переход дороги и только по пешеходному переходу: правильно переходить дорогу пешком, везти велосипед рядом с собой.