ГИБДД-шники, быстро среагировав, выручили семью в 50-градусный мороз 💪

Поздним вечером 6 января инспекторами ДПС, осуществлявшими несение службы в ночную смену, в 11 километрах от поселка Н-Куранах Алданского района была замечена автомашина марки «Тойота Витц», припаркованная на обочине дороги с включенной аварийной сигнализацией.

Выяснилось, что автомобиль заглох во время движения прямо на заснеженной трассе — закончилось топливо.

В иномарке находилась семья из трех человек, в салоне становилось уже прохладно. В тот вечер температура воздуха опустилась до -50 градусов мороза. На участке дороги, где заглохло транспортное средство, отсутствовала сотовая связь. Кроме того, возможность встретить проезжающий транспорт на межселенной дороге практически отсутствовала, ближайшая автозаправочная станция находилась на расстоянии более 10 км.

Оценив ситуацию, полицейские приняли меры по оказанию помощи: автопатруль незамедлительно направился в ближайшую заправку за топливом. По прибытию обратно на место вынужденной остановки автомашины «Тойота Витц» инспекторы ДПС, заправив и убедившись, что транспорт завелся, продолжили несение службы.

Водитель и пассажиры не остались зимой на дороге одни со своей проблемой, а ведь в условиях низких температур при чрезвычайных ситуациях счёт может идти не на часы, а даже на минуты.

За оперативно оказанную помощь жители республики поблагодарили полицейских через социальные сети.