08.08.2022
13:27
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Происшествия

ГИБДД: пьяный водитель автобуса, угон на пляже и погоня за нарушителем, как в кино

ЯСИА побывало в патруле с ДПС и узнало, как обеспечивается спокойствие якутян на дорогах.

Госавтоинспекции Якутии находится на усиленном варианте несения службы. Запланировано проведение ежедневных массовых проверок водителей и рейдовых мероприятий, выставления нарядов ДПС на выездах и въездах в населенные пункты, профилактические мероприятия и акции. Особое внимание инспекторов направлено на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Корреспондент ЯСИА побывал на типичном рейде пятничного вечера Госавтоинспекции. Мы стали свидетелями пьяной езды  водителя автобуса, автоугонов и настоящей погони, «как в кино». Смотрим видео.

Источник: ЯСИА

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