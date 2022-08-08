ГИБДД: пьяный водитель автобуса, угон на пляже и погоня за нарушителем, как в кино

ЯСИА побывало в патруле с ДПС и узнало, как обеспечивается спокойствие якутян на дорогах.

Госавтоинспекции Якутии находится на усиленном варианте несения службы. Запланировано проведение ежедневных массовых проверок водителей и рейдовых мероприятий, выставления нарядов ДПС на выездах и въездах в населенные пункты, профилактические мероприятия и акции. Особое внимание инспекторов направлено на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Корреспондент ЯСИА побывал на типичном рейде пятничного вечера Госавтоинспекции. Мы стали свидетелями пьяной езды водителя автобуса, автоугонов и настоящей погони, «как в кино». Смотрим видео.