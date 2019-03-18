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ГИБДД: Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»

Сотрудники ГИБДД не только активизируют разъяснительную работу, но и проверят соблюдение требований безопасности перевозок детей автобусами.

В целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения, предупреждения аварий с участием несовершеннолетних во время весенних школьных каникул на территории республики сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями органов образования с 18 марта по 31 марта проводится профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы».

За 2 месяца этого года на автодорогах Якутии зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 12 юных участников дорожного движения получили ранения.

От общего количества автопроисшествий с участием детей 83,3% или 10 ДТП произошли по вине водителей, и лишь 2 — по вине несовершеннолетних участников движения. ДТП с участием детей зарегистрированы в г. Якутске — 10, Мегино-Кангаласском, Хангаласском
районах — по 1.

Так, по вине водителя одно из ДТП произошло 26 февраля: в г. Якутске на перекрестке улиц Дзержинского — Строителей 28-летний водитель, управляя автомашиной марки «Тойота Камри», не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, повредив столб светофорного объекта. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний пассажир 2004 года рождения, с сотрясением мозга подросток был госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

При этом водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования: судя по всему он был пьян.

Основными причинами ДТП по вине взрослых, когда пострадали дети, являются нарушения проезда перекрестков, превышение скорости, нарушения правил перевозки детей и не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.

Сами же дети нередко переходят проезжую часть в неустановленных местах, а на пешеходных переходах начинают движение, не убедившись, что водители их видят и остановились. 19 января в г.Якутске на ул. Дзержинского школьница пострадала по своей неосторожности: 15-летняя ученица 8 класса переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и угодила под колеса автомашины «Тойота Пробокс».

В рамках широкомасштабного информационно — пропагандистского мероприятия «Безопасные каникулы» запланирована не только работа по профилактике детского дорожного травматизма в целом, но и по популяризации световозвращающих элементов, детских автокресел и специальных удерживающих устройств.

Особое внимание инспекторами ГИБДД будет уделено соблюдению требованиям безопасности массовых перевозок детей автобусами для участия в культурных, спортивных и иных детских мероприятиях, будет активизирована профилактическая работа за соблюдением ПДД детьми при повседневном надзоре за дорожным движением, по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей автотранспортом.

Также сотрудники проверят участки дорог, прилегающие к школам, а также к местам массового притяжения детей на предмет соответствия нормам безопасности.

При выявлении очагов аварийности, в том числе, несанкционированных ледовых горок, катков и т.д., незамедлительно будут приняты меры по их устранению совместно с заинтересованными ведомствами.

В Якутске начались акции, направленные на безопасность детей на дорогах во время каникул. Сотрудники ГИБДД совместно с другими ведомствами проверяют безопасность в местах массового отдыха.

До начала долгожданных весенних каникул остались считанные дни. Очевидно, что большую часть своего времени школьники будут проводить на свежем воздухе: гулять по городу, кататься на горках, на коньках, играть в ледовых городках, поедут отдыхать в центры семейного отдыха.

В прошедшие выходные дни сотрудники ГИБДД и Департамента гостехнадзора республики провели проверку соблюдения правил безопасности при катании на снегоходах в одном из столичных айс-парков.

Катание на так называемых «бананах» очень актуально среди детей и является одним из видов аттракционов, который требует от организаторов особой ответственности. Поэтому в «поле зрения» проверочной комиссии, в первую очередь, попали именно они. Водители самоходных машин должны иметь не только право управления этим видом транспорта, соответствующее разрешение, но и определенные навыки и опыт. Кроме того, они обязаны
проводить инструктажи по безопасности во время движения для «ездоков» и контролировать наличие на них защитных экипировок.

С родителями полицейские провели беседы о соблюдении правил перевозки детей – пассажиров, напомнили о пользе световозвращающих элементов, призвали проводить беседы с детьми о ПДД на постоянной основе и порекомендовали контролировать досуг детей во время весенних каникул. Маленьким пешеходам были вручены брелоки, которые не только помогут не потерять ключи от дома, но и обозначат их на дороге в темное
время суток.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические беседы с детьми и родителями в образовательных учреждениях. В течение всего месяца в рамках мероприятия «Безопасные каникулы» запланированы совместные ведомственные проверки и различные
акции во всех районах республики.

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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