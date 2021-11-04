ГИБДД продолжает нести службу в усиленном варианте

Несмотря на то, что стартовала череда праздничных дней, сотрудники Госавтоинспекции республики продолжают нести службу в усиленном варианте. Во всех районах проходят рейдовые мероприятия, выставлены дополнительные посты ДПС на региональных и федеральных автодорогах.

В ряде районов помощь полицейским при надзоре за дорожным движением оказывают члены добровольных народных дружин: они организуют разъяснительную работу с участниками дорожного движения, при необходимости выступают в качестве понятых.

В разное время суток организуются массовые проверки по выявлению водителей в состоянии опьянения: это напоминание для тех, кто не мыслит себе любой праздник без спиртного.

Не остаются в эти дни без внимания и дети: у школьников продолжаются каникулы, которые, несмотря на «ковидные» ограничения, ребятня проводит на улице. Инспекторы проводят с маленькими пешеходами беседы по соблюдению Правил дорожного движения, пресекают нарушения ПДД, допускаемые несовершеннолетними, вручают тематические памятки с напоминаниями о мерах безопасности на дороге.

Сотрудники ДПС проводят досмотры транспортных средств в целях выявления фактов незаконной перевозки грузов, веществ, оружия и т.д. Так, в Нюрбинском районе вчера было изъято огнестрельное оружие, перевозимое без необходимых документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники Госавтоинспекции работают с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и призывают тех, кто почувствовал недомогание, озноб, у кого отмечается температура или кашель, не садиться за руль, а остаться дома.