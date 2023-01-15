15.01.2023
15:30
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Происшествия

ГИБДД подтверждает: на Покровском тракте ДТП с двумя пострадавшими

Вчера, 14 января около 14 часов дня на 31 км + 870 метров дороги «Умнас» водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем марки «Тойота Вокси», следуя со стороны Хангаласского района в направлении г. Якутска с неправильно выбранной скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем. УАЗ 220695-04, под управлением водителя 1978 года рождения.

  • В результате ДТП:
    водитель УАЗ 220695-04 получил травму: закрытый перелом правой лопатки без смещения, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей головы, назначено амбулаторное лечение.
  • пассажир УАЗ 220695-04 1980 года рождения, получил травму: сочетанная травма, фрагментарный перелом костей правой голени со смещением, ЗЧМТ, УГМ, травматический шок, госпитализирован в больницу.

Источник: ГИБДД Якутска

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