ГИБДД переходит на усиление

С сегодняшнего дня весь личный состав Госавтоинспекции республики переходит на усиленный режим работы.

Только в июне произошло 58 автопроисшествий, в которых погибли 9 человек, 72 — травмированы

По состоянию на сегодняшний день на дорогах республики зарегистрировано 273 дорожно – транспортных происшествий, в результате которых погиб 31 человек и 364 — получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в результате аварий увеличилось на 14,8%. Только в июне произошло 58 автопроисшествий, в которых погибли 9 человек, 72 — травмированы.

В целях предупреждения ДТП со смертельным исходом, а также выявления и пресечения грубых нарушений в сфере безопасности дорожного движения в период с 25 июня по 6 июля весь личный состав Госавтоинспекции республики переходит на усиленный вариант несения службы.

На дорогах столицы и всех районов республики будет увеличена плотность нарядов ДПС. Патрули будут выставлены на въездах и выездах из населенных пунктов. Для обеспечения дорожной безопасности на федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» работают передвижные посты ДПС на базе спецфургонов «КАМАЗ».

Запланированы рейдовые мероприятия и массовые проверки, в ходе которых особое внимание будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, профилактике нарушений ПДД пешеходами, а также продолжится проверка водителей мототранспорта.