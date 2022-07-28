ГИБДД: Оставление места ДТП, КоАП, штрафы, санкции

За первое полугодие текущего года на территории города Якутска сотрудниками Госавтоинспекции в ходе розыскных мероприятий, по зарегистрированным материалам проверки, установлено и привлечено 257 водителей к административной ответственности, предусмотренного по ч.2 ст.12.27 (За оставлением место ДТП) и направлены в суд по месту совершения правонарушения. Основными факторами оставление места ДТП является отсутствии у водителя водительского удостоверения либо лишенным права управлением транспортным средством, а также, нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно ч. 2 ст. 12. 27 КоАП РФ за оставление места ДТП, предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком от одного года до полутора лет, либо административный арест сроком до 15 суток.

Между тем, законом предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 УК РФ, из них:

— По части 2 настоящей статьи повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека наказывается в виде лишении свободы сроком от 3 лет до 7 лет.

— По части 4 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет.

В соответствии с п.п 2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.

Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию, и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств документы о дорожно-транспортном происшествии не могут быть оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия.

Уважаемые участники дорожного движения, настоятельно рекомендуем всем сообщать о каждом ДТП в дежурную группу ОБ ДПС ГИБДД по номеру 127, +7 (4112) 47-35-69 или в 02.