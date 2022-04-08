ГИБДД о состоянии аварийности на автодорогах Якутии

Всего 3на автодорогах республики зарегистрировано 127 ДТП, в которых погибли 19 человек и 163 получили травмы (в 2021г. 127 ДТП, 6 человек погибли, 183 травмированы).

Рост всех основных показателей аварийности зарегистрирован в Нерюнгринском, Ленском, Хангаласском, Верхоянском, Горном, Олекминском районах.

В г. Якутске совершено 68 ДТП, в которых погибли 2 человека и 81 человек получили травмы.

С участием водителей, управлявших автомобилями с признаками опьянения совершено 14 ДТП, при которых погибли 4 человека и 18 получили травмы.

16 ДТП допущены водителями по причине выезда на полосу встречного движения; 29 ДТП из-за несоблюдения очередности проезда; 9 из-за нарушений правил проезда пешеходного перехода.

Совершено 11 ДТП водителями, не имеющими права на управление транспортными средствами, при которых погибли 2 человека и 18 получили травмы.

С участием водителей скрывшихся с места ДТП совершено 9 автоаварий, в результате которых погиб 1 человек и 9 получили травмы. Впоследствии разысканы 8 водителей, скрывшихся с места ДТП.

Всего было совершено 29 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 5 человек и 26 получили травмы.

С участием несовершеннолетних возрасте до 16 лет зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 16 детей получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция республики обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию. При управлении автомобилем быть предельно внимательными и аккуратными! Помните, что нарушая элементарные нормы поведения на дороге, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих! Пристегивайтесь ремнями безопасности! Не допускайте управления транспортными средствами в состоянии опьянения!