11.10.2020
11:11
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Происшествия

ГИБДД: На дорогах Якутии гололед и снежные заносы

         Во многих районах республики уже выпал первый  снег, местами – мокрый или с дождем. Из-за перепадов температур  на дорогах отмечается гололед, местами – сильный. Ситуация может осложняться из-за налипания мокрого снега, снежных заносов и ограниченной видимости.     

         Ухудшение погоды может спровоцировать дальнейшее осложнение дорожной ситуации.  Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, учитывать наличие осадков, снижающих сцепление колес с дорогой,  при торможении и маневрировании. Не следует превышать скорость, совершать необдуманные обгоны, перестроения и другие маневры. Соблюдайте дистанцию и интервал при движении: в условиях гололеда тормозной путь увеличивается в разы, возможны заносы транспорта.  Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности: ремни безопасности, по статистике, снижают тяжесть травм в случае ДТП.

         Если вы еще не сменили летнюю резину на зимнюю, то уже точно пора это сделать. Не соответствующие сезону шины могут стать причиной ДТП, риск значительно увеличивается с понижением температуры.

         В случае вынужденной остановки в пути, не забывайте включать сигналы аварийной остановки, выставлять знак аварийной остановки, а также надевать при выходе на проезжую часть жилет со световозвращающими полосами.

         Особую осторожность нужно проявлять при движении по федеральным автодорогам, особенно там, где сложный рельеф, имеются спуски, подъемы и опасные повороты.

         Отдельно хотелось бы обратиться к перевозчикам пассажиров в  междугородних направлениях: на вас лежит большая ответственность за  жизни и здоровье людей, находящихся «на борту». За нарушение правил перевозки людей, повлекшее их травмирование или гибель в результате ДТП, влечет уголовную ответственность в соответствии со ст.264 УК РФ.

         Возможны ситуации, когда из-за непогоды  происходит отключение электроэнергии, что обесточивает работу уличного освещения, работу светофоров. В таких ситуациях участникам дорожного движения предписывается руководствоваться Правилами дорожного движения, в том числе – правилами приоритета,   знаками, определяющими режимы и порядок движения.  

                       

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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