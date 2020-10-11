ГИБДД: На дорогах Якутии гололед и снежные заносы

Во многих районах республики уже выпал первый снег, местами – мокрый или с дождем. Из-за перепадов температур на дорогах отмечается гололед, местами – сильный. Ситуация может осложняться из-за налипания мокрого снега, снежных заносов и ограниченной видимости.

Ухудшение погоды может спровоцировать дальнейшее осложнение дорожной ситуации. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, учитывать наличие осадков, снижающих сцепление колес с дорогой, при торможении и маневрировании. Не следует превышать скорость, совершать необдуманные обгоны, перестроения и другие маневры. Соблюдайте дистанцию и интервал при движении: в условиях гололеда тормозной путь увеличивается в разы, возможны заносы транспорта. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности: ремни безопасности, по статистике, снижают тяжесть травм в случае ДТП.

Если вы еще не сменили летнюю резину на зимнюю, то уже точно пора это сделать. Не соответствующие сезону шины могут стать причиной ДТП, риск значительно увеличивается с понижением температуры.

В случае вынужденной остановки в пути, не забывайте включать сигналы аварийной остановки, выставлять знак аварийной остановки, а также надевать при выходе на проезжую часть жилет со световозвращающими полосами.

Особую осторожность нужно проявлять при движении по федеральным автодорогам, особенно там, где сложный рельеф, имеются спуски, подъемы и опасные повороты.

Отдельно хотелось бы обратиться к перевозчикам пассажиров в междугородних направлениях: на вас лежит большая ответственность за жизни и здоровье людей, находящихся «на борту». За нарушение правил перевозки людей, повлекшее их травмирование или гибель в результате ДТП, влечет уголовную ответственность в соответствии со ст.264 УК РФ.

Возможны ситуации, когда из-за непогоды происходит отключение электроэнергии, что обесточивает работу уличного освещения, работу светофоров. В таких ситуациях участникам дорожного движения предписывается руководствоваться Правилами дорожного движения, в том числе – правилами приоритета, знаками, определяющими режимы и порядок движения.