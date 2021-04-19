ГИБДД массово проверит тонировку машин в Якутии

В период с 19 по 28 апреля 2021 года, на территории республики Госавтоинспекция республики проведет профилактическое мероприятие под условным наименованием «Тонировка».

При помощи специальных приборов «Свет», «Тоник» дорожные полицейские проверят светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей. Согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70 %, а лобовое – не менее 75%.

В отношении нарушителей будут составлены административные материалы по части 3 прим. 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем, в котором установлены стекла, не соответствующие требованиям безопасности). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа на сумму 500 рублей. Тем, кто не устранит нарушение на месте, сотрудники ГИБДД выносят требования до 10 дней. По истечению времени данное на устранение водитель может быть привлечен по статье 19.3 КоАП РФ (неисполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел). Данный материал в кратчайшие сроки будет направлен в суд для рассмотрения и принятия решения. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа или административный арест на срок до 15 суток.