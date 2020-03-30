30.03.2020
16:23
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Коронавирус

ГИБДД: Изменен порядок приема граждан

Госавтоинспекция информирует: с 30 марта по 5 апреля услуги  по предварительной записи через портал www.gosuslugi не  предоставляются.

В целях обеспечения охраны здоровья граждан, а также сотрудников органов внутренних дел изменен порядок приема заявителей в рамках оказания государственной услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских  удостоверений.

С 30 марта по 5 апреля т.г. прием заявителей на оказание государственных услуг  по предварительной записи с применением   «Единого портала государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi) не  осуществляется.

Прием граждан по предварительной записи через портал госуслуг www.gosuslugi  будет производиться  с 6 апреля т.г..

Тем заявителям, кто уже записался на период с 30 марта по 5 апреля,  рекомендуем  перенести свои заявления.  

Информацию о перечне документов,  о размере государственной пошлины за предоставление государственной услуги можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции Министерства внутренних дел России (www.gibdd.ru)

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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