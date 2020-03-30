ГИБДД: Изменен порядок приема граждан

Госавтоинспекция информирует: с 30 марта по 5 апреля услуги по предварительной записи через портал www.gosuslugi не предоставляются.

В целях обеспечения охраны здоровья граждан, а также сотрудников органов внутренних дел изменен порядок приема заявителей в рамках оказания государственной услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.

С 30 марта по 5 апреля т.г. прием заявителей на оказание государственных услуг по предварительной записи с применением «Единого портала государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi) не осуществляется.

Прием граждан по предварительной записи через портал госуслуг www.gosuslugi будет производиться с 6 апреля т.г..

Тем заявителям, кто уже записался на период с 30 марта по 5 апреля, рекомендуем перенести свои заявления.

Информацию о перечне документов, о размере государственной пошлины за предоставление государственной услуги можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции Министерства внутренних дел России (www.gibdd.ru)