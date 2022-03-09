ГИБДД: итоги рейдов

Итоги массовых проверок за минувшие праздничные выходные дни.

В результате рейдовых мероприятий с 6 по 8 марта сотрудниками Госавтоинспекции всего составлено 1381 административных правонарушений, отстранены от управления автомобилем 25 нетрезвых водителей, выявлены 56 водителя без водительского удостоверения.

В период праздничных дней в республике зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествия, где погибли 2 человека, различной степени тяжести травмы получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Госавтоинспекция республики настоятельно призывает автомобилистов быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения!

Особую внимательность необходимо проявить при движении по федеральным, региональным автомобильным дорогам.

Рекомендуем выбирать такую скорость движения, чтобы в случае возникновения опасности успеть среагировать и предпринять меры вплоть до экстренной остановки.

Призываем водителей уделять особое внимание перевозке несовершеннолетних. Необходимо помнить, что перевозить ребенка в машине следует только в детском удерживающем устройстве, пристегнутом ремнями безопасности. Пешеходам следует переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились и уступают вам дорогу. В темное время сутокиспользуйте на одежде, на рюкзаках световозвращающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

Берегите себя и своих близких! Будьте взаимовежливы на дорогах!