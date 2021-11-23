ГИБДД, ГИМС и Административная комиссия Якутска контролируют выезды на неокрепший лед

Сегодня на несанкционированной переправе через реку Лена состоялся совместный рейд работников Управления ГО и ЧС, Административной комиссии города Якутска, ГИБДД и ГИМС.

С 1 ноября 2021 года на территории г. Якутска начался месячник безопасности на водных объектах. Как сообщил государственный инспектор по маломерным судам Якутского отделения №2 Михаил Дедюхин, их ежедневная работа направлена на мониторинг водных объектов и на обеспечение безопасности людей, недопущения провала под лед автотранспортных средств и граждан.

«Мы пресекаем несанкционированный выезд транспортных средств на лед путем донесения об опасностях. Следует отметить, что сейчас толщина льда реки везде неравномерная, существует большая вероятность провала техники и людей. Кроме этого, на определенных участках реки из-за образования пустот и трещин, на льду выступает вода — наледь», — рассказал государственный инспектор.

Специалист 1 разряда Административной комиссии ГО г. Якутска Дьулустан Тоскин проинформировал, что физические лица за несанкционированный выезд на лед могут быть оштрафованы от 3 до 5 тысяч рублей. А юридическим лицам предусматривается штраф, который может дойти до 1 млн рублей.

«Административная комиссия за подобные нарушения может оштрафовать граждан и руководителей предприятий, на основании статьи 9.10 КоАП РС(Я). Сегодня у нас первый совместный рейд с сотрудниками ГИБДД и ГИМС, который будет продолжен до официального открытия переправы через реку Лена», — прокомментировал Дьулустан Тоскин.

Сотрудники ГИМС убедительно просят граждан проявить сознательность и воздержаться от выездов по неокрепшему льду.

Напомним, по информации ГИМС, предположительно ледовая переправа откроется 10 декабря 2021 года.