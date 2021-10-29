Глядя на этого спокойного, трудолюбивого и скромного человека, трудно поверить, что совсем недавно он совершил смелый и отважный поступок, предотвратив ЧП, которое могло бы обернуться значительным ущербом. Вот уж действительно – лишний раз убеждаешься в том, что героями не рождаются, ими становятся. Знакомьтесь, герой нашего сюжета водитель БелАЗа Мирнинско-Нюрбинского ГОКа АЛРОСА Сергей Иванович Кирпичёв.

Профессия автомобилист

Сергей Иванович — профессиональный водитель. Родом он с Дальнего Востока, с посёлка Теплоозёрск Хабаровского края. Впервые он сел за руль ещё в школе, когда в старших классах решил, что на производственной практике выберет водительскую стезю. С тех пор Сергей никогда не изменял своему выбору – редкий пример любви и преданности однажды выбранной профессии.

Закончив школу и получив к её окончанию права категории В и С, он пришёл устраиваться на цементный комбинат. Его сначала взяли в горный цех и хотели отправить в Новороссийск учиться на экскаваторщика.

Однако, настойчивый юноша пришёл к начальнику цеха и, категорически отказавшись, перевёлся в заводской гараж. Уже вскоре молодому парню доверили руль пусть самого «маленького», но всё-таки 27-тонного БелАЗа. Так и началась его карьера БелАЗиста.

Затем была служба в армии. Служил тоже на Дальнем Востоке, в морской пехоте. После демобилизации он не стал, как многие его сверстники, отдыхать положенные по закону три месяца, а сразу же устроился на работу в городскую больницу на ГАЗ-53.

Однако молодому парню не просто хотелось вновь сесть за руль многотонной машины. Хотелось и денег немного заработать и поучаствовать в действительно больших проектах. К тому времени старший брат и сестра Сергея жили и работали в алмазном Мирном. Они и предложили испытать свои силы на Крайнем Севере.

Испытание Севером

Легкий на подъём, он, недолго думая, собрал сумку, купил билеты и прилетел в столицу алмазного края. На календаре был апрель 1994 года.

— Это были тяжелые, кризисные годы, вспоминает Сергей Иванович. – Когда искал работу, пришёл в автобазу Мирнинского ГОКа АЛРОСА. Начальником тогда был Николай Иванович Чирков — истинный профессионал и непререкаемый авторитет в водительской среде. Посмотрев на мой, тогда совсем ещё небольшой послужной список, он сразу меня взял к себе и сразу на БелАЗ.

— Надбавок у меня тогда ещё никаких не было, но ничего, стал их зарабатывать, вспоминает Иван Кирпичёв. – С тех пор так и тружусь.

Сначала, правда, он месяц стажировался. К нему присматривались, проверяли навыки и знания. Однако небольшое испытание наш герой выдержал с честью. Вскоре его включили в экипаж, и он приступил к работе уже как полноправный работник коллектива автобазы.

За прошедшие годы Сергей Иванович успел потрудиться практически на всех переделах компании, где требуются водители крупнотоннажных машин. В Мирнинском, Айхальском, Нюрбинском ГОКе на вахтах. – Не был только в Удачном, — смеётся он.

— А для чего меняли места работы, или вас переводили – интересуюсь я?

— Нет, просто самому было интересно наработать опыт, знать, где и какая специфика, – отвечает он. – Работал в разных сменах, на разных участках, на вахтах, – отвечает он. – Конечно, было сложно, но интересно, постоянно узнавал что-то новое.

Делу время…

У Сергея Кирпичева трое детей. Старший сын от первого брака уже взрослый и живёт отдельно. Работает он, кстати, тоже в Мирном, в компании АЛРОСА, в специализированном тресте Алмазавтоматика. Средний на следующий год заканчивает школу, и едет на Дальний Восток. Будет поступать, учиться дальше. Сейчас как раз выбирает будущее призвание. А самой младшенькой, дочери, едва исполнилось три годика.

— Мне пришло сообщение из Пенсионного фонда. Надо собирать документы, оформлять пенсию. Но я пока не собираюсь уходить на заслуженный отдых, рано ещё.

Пока средний выучиться, пока дочь вырастет, так что мне ещё лет 15-20 работать, – смеётся он.

Да Сергей Иванович и не торопится отдыхать. Впрочем, уезжать он тоже никуда не собирается. Наоборот, несколько лет назад они с женой купили дачу и начали осваивать тонкости ведения дачного хозяйства.

— Кто из вас больший дачник, — интересуюсь я?

— Жена, конечно. Дача для неё – это всё. Сейчас она с нетерпением ждёт, когда подрастет дочка, которая станет её главной помощницей на участке, – улыбается он.

Когда заходит речь об отдыхе, Сергей Иванович признаётся, что он с семьёй никогда не ездил на южные моря и предпочитает отдыхать только на Дальневосточном побережье.

— Погода, конечно, бывает разная, но красивее мест чем там, нигде больше не найти. Однажды мы поехали на море в августе, и, когда я купался, рядом со мной ныряла нерпа. Удивительное зрелище!

Кстати, – вот уж действительно, истинный водитель – в разговоре выясняется, что и в отпуск домой на Дальний Восток, Сергей Иванович везёт всю семью только за рулём своего собственного автомобиля.

— Я самолётами уже много лет не летаю, и предпочитаю путешествовать только на машине, признаётся он. — Дороги в сторону Дальнего Востока более-менее нормальные, а если достроят мосты на отдельных участках, будет вообще замечательно.

Секунды на поступок

Профессия водителя многотонной машины предполагает постоянную готовность к действию, внимательность и умение принимать быстрые грамотные решения.

В этот день Сергей Иванович так же, как и всегда выполнял обычный рейс по перевозке песков на специальный склад в сторону третьей фабрики. На часах было около шести часов вечера.

— Я ехал по технологической дороге около «Мира», когда увидел впереди Урал «вахтовку». Сразу обратил внимание на то, что автомобиль как-то странно движется – он ехал по самому краю дороги, почти цепляя бровку.

Он решил поравняться с машиной, чтобы проверить всё ли нормально в кабине.

Встречных машин не было, Сергей пошел на обгон, заглянул в кабину и… никого не увидел!

Рядом находилась газовая заправка, а машина двигалась так, что смогла врезаться в электросети с высоковольтными проводами.

Решение каким образом действовать пришло молниеносно.

— Я ускорил свой БелАЗ и проехал вперёд с таким расчётом, чтобы успеть припарковать его на обочине и навстречу добежать до подозрительного автомобиля. Остановил неподалеку от заправки, поставил на ручник, выскочил и бросился к Уралу.

Тот уже уехал по самой крайней бровке, край которой всё больше возвышался, и начал крениться на бок.

— Я успел подбежать, на ходу запрыгнуть на подножку и открыть дверь.

Практически сразу Сергею Кирпичеву удалось остановить и заглушить машину, после чего он попробовал обратиться к водителю, но практически сразу понял, что человек, находившийся в кабине Урала, к сожалению, уже мёртв.

Он позвонил начальнику смены, рассказал о случившемся и попросил вызывать скорую помощь и полицию, а сам остался ждать их прибытия.

После выполнения всех формальностей, Сергей Иванович, как и всегда, продолжил работу.

Несмотря на то, что своими действиями он предотвратил крупное ЧП, свой поступок он героическим не считает. Наверное, так и должны себя вести настоящие мужчины.

Впоследствии выяснилось, что водитель «Урала» умер за рулём от острой сердечной недостаточности.

А герой нашего материала, чтобы выполнить требуемый объем работы, в тот день даже отказался от обеда.

Это наш человек!

Коллеги по работе и руководство горно-транспортного цеха ценят Сергея Ивановича и тепло отзывается о нём. Сергей Иванович зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Знает и любит технику и прекрасно в ней разбирается. Его многолетний безупречный труд неоднократно поощрялся, а этот отважный поступок с предотвращением потенциального ЧП, получил всеобщее одобрение.

— Молодец, не растерялся. Принял быстрое и грамотное решение, все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих.

Вот такие люди работают рядом с нами, скромные, всегда готовые прийти на помощь, истинные профессионалы своего дела.