«Героям былых времен»: День Победы в Большом Хатыми

8 мая в селе Большой Хатыми состоялось торжественное мероприятие «Героям былых времен», посвященное 77-й годовщине Великой Победы. Праздничные колонны прошли от ДК «Юбилейный» до Монумента Победы, где состоялся митинг памяти «Великий май Великой Победы».



На митинге памяти выступили глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков, глава Чульмана Сталик Дерягин, председатель отделения общественной организации «Боевое братство» Анатолий Аракчеев, председатель Чульманского поселкового совета депутатов Алексей Нецерин.



Вокальная группа «Костер на снегу» исполнила патриотические песни. Талантливые дети Большого Хатыми читали стихи о войне и мире, о любви к Родине и героях-победителях.



Участники митинга почтили память земляков, павших в боях за Родину, минутой молчания и троекратным ружейным салютом почетного караула.



Затем участники мероприятия возложили цветы к обелиску «Неизвестному солдату» в поселке Угольный. На этом месте начинали работу первые шахтеры Чульмана. Обелиск установлен 9 мая 1960 года. Уже более 60 лет он напоминает жителям Нерюнгринского района о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны. У обелиска прогремел троекратный ружейный салют в память о погибших героях.



«9 мая 1945 года – священная дата для каждого из нас. Значительный вклад в Великую Победу внесли жители Тимтонского района, как в то время назывался наш Нерюнгринский район. Всего за годы войны из нашего района было призвано 1840 человек. Больше половины из них не вернулись домой с полей сражений», — отметил в своём выступлении народный депутат Якутии, краевед Александр Кошуков.