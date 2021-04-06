Герой удивительного случая награжден

Уроженец с. Себян-Кюель Кобяйского района Якутии Сергей Кривошапкин сегодня, 6 апреля, на Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Салехарде награжден медалью «Полярная звезда».

Сергей Кривошапкин стал героем удивительного случая. В 2017 году медведь напал на человека, Сергей оказался рядом и вышел победителем в рукопашной схватке с хищником. Благодаря его смелым, решительным действиям была спасена жизнь человека. На тот момент юноша был учеником 11 класса Себян-Кюельской национальной эвенской средней школы и на каникулах помогал родственникам пасти оленей. Сегодня Сергей Кривошапкин, студент второго курса Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена. Пишет стихи и песни на родном эвенском языке.

Медаль «Полярная звезда» учреждена Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2017 году. Медаль является наградой (знаком отличия) Общероссийской общественной организации и присуждается гражданам Российской Федерации за особые заслуги, личное мужество, проявленные в деле защиты прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, в том числе за самоотверженность, смелые и решительные действия, проявленные в экстремальных ситуациях, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с риском для жизни.

Напомним, в Салехарде (Ямал) 5 — 7 апреля проходит II Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Ройсской Федерации. В мероприятии участвуют более 300 представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России из всех регионов проживания. Сегодня проходит пленарное заседание форума, а во второй половине дня начнёт работу съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на котором подведут итоги работы, примут ряд резолюций и выберут президента организации.