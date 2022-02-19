«Герой» скандального видео задержан

Редакция Sakhalife получила комментарий пресс-службв МВД по Республике Саха (Якутия):

Вечером 17 февраля в социальных сетях жителей Верхневилюйского района распространилась видеозапись, где мужчина наносит удары женщине, с которой находился за столом.

По данному факту сотрудниками ОМВД России по Верхневилюйскому району проведена проверка. Выяснилось, что к данному происшествию причастен 38-летний местный житель, который 16 февраля т.г. в ходе совместного распития нанес побои 32-х летней сожительнице, являющейся матерью троих детей от предыдущего брака. В настоящий момент в отношении мужчины составлены административные протоколы по ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои», за нарушение правил хранения охотничьего оружия по ч.1 ст.20.8 КоАП РФ и за неповиновение сотрудникам полиции по ст.19.3 КоАП РФ. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Многодетная мать отказалась от претензий к сожителю, в отношении которой также составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Дети при непосредственном участии сотрудников ПДН ОВД и органов профилактики помещены в Детский реабилитационный центр района. Семья ранее не состояла на профилактическом учете в ОВД, с администрации села и школы какой-либо информации по данной семье не зафиксировано. В иницативном порядке ОВД семья поставлена на профилактический учет.

Скандальное видео, вызвавшее в Якутии общественный резонанс: