Герой-космонавт поздравил известную якутянку

Уполномоченной по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардане Гурьевой сегодня исполнилось 50 лет.

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