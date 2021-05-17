17.05.2021
13:10
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Общество
Герой-космонавт поздравил известную якутянку
Уполномоченной по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардане Гурьевой сегодня исполнилось 50 лет.
Герой России, космонавт Олег Кононенко отправил имениннице видеопоздравление:
Источник: Орггруппа
#Космонавт Олег Кононенко поздравил известную якутянку#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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