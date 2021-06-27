Герои первого дня Игр Дыгына

Итоги первого дня соревнований «Игры Дыгына» подвели в республике, передает телеканал «Якутия 24». В первый день, 26 июня, состоялись состязания по мас-рестлингу, якутской вертушке и тройным прыжкам. Наибольшее число баллов в сумме набрал Николай Матаннанов из Таттинского района Якутии. Второе место занял Вячеслав Дьяконов из Намского района. Третьим стал представитель Чурапчинского района Павел Друзьянов. Прошлогодний чемпион Леонид Филиппов занял восьмую строчку турнира. 27 июня пройдет заключительный день Игр Дыгына. Трансляция будет доступна на YouTube-каналах «Якутия 24» и НВК «Саха». Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/sport/liderom-igr-dyigyina-po-itogam-pervogo-dnya-stal-nikolaj-matannanov View this post on Instagram A post shared by НВК Саха (@nvksakha)

Фото: из открытых источников Источник: Якутия 24

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