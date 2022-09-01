01.09.2022
16:01
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Культура

Герои мультсериала «Малышарики» заговорили на якутском языке

🎉 Ко Дню Знаний национальная вещательная компания «Саха» перевела анимационный сериал на якутский язык — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».

📱Сегодня на сайте tynnyk.ru и YouTube-канале SAKHA KIDS (https://www.youtube.com/channel/UC3r3l3oJw-lBrWlktc32b3g) доступно пять серий «Малышариков». Всего для юных якутян подготовили 212 серий.

Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru

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