Герои мультсериала «Малышарики» заговорили на якутском языке

🎉 Ко Дню Знаний национальная вещательная компания «Саха» перевела анимационный сериал на якутский язык — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24». 📱Сегодня на сайте tynnyk.ru и YouTube-канале SAKHA KIDS (https://www.youtube.com/channel/UC3r3l3oJw-lBrWlktc32b3g) доступно пять серий «Малышариков». Всего для юных якутян подготовили 212 серий.

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