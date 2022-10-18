Гериатр: В старости немало и радости

Будьте здоровы! Гериатр Виктория Стручкова: «В старости немало и радости»

Почему люди стареют по-разному? Кто-то не выходит из дома, а его ровесник в это время бегает в парке, кто-то начинает терять память, а человек старше него – совершает открытие. Врачи-гериатры на своем рабочем месте каждый день замечают подобный диссонанс. Старость – понятие строго индивидуальное и во многом зависит от того, какую жизнь прожил человек и с каким настроением и мыслями он просыпается каждое утро. После прошедшей недавно Декады, посвященной Дню пожилых у нас в гостях гериатр Медцентра г. Якутска Виктория Александровна Стручкова.

О декаде

— Виктория Александровна, какие мероприятия прошли в вашем учреждении в рамках Декады?

— Декада в нашем Медцентре выдалась весьма насыщенной. Коллектив выезжал на уборку урожая и собранными овощами мы поделились с нашими ветеранами, которые находятся на заслуженном отдыхе. Внимание от родного коллектива, тепло и участие всегда создают хорошее настроение, а значит прибавляют здоровья.

Для наших пожилых пациентов мы провели Дни открытых дверей. На протяжении декады они смогли пройти осмотры у узких специалистов: кардиолога, ревматолога, эндокринолога, гериатра. Были организованы осмотры на дому, профилактические мероприятия, вакцинация и многое другое.

Надо отметить, что мы стараемся и в другие дни всегда уделять много внимания нашим пожилым пациентам.

Ранняя старость и долгожительство

— Самый важный вопрос, с какого возраста человека можно считать пожилым?

— На самом деле определить возраст бывает довольно сложно. Кто-то и до 80 лет остается активным, выглядит намного моложе своих сверстников. Но существуют общепринятые классификации Всемирной организации здравоохранения, которыми мы должны руководствоваться. Так, старость делится на три этапа. От 60 до 75 лет – пожилой возраст или так называемая «ранняя старость». От 75 до 90 лет – это преклонный возраст. И все люди старше 90 лет считаются долгожителями.

Как сохранить здоровье?

— Можно ли сохранить здоровье и активность до самых преклонных лет и как этого добиться?

— Руководствуясь своим опытом работы, практикой, могу уверенно сказать, что да, можно. Не секрет, что с каждым прожитым годом проблемы чувствуются все больше и, разумеется, всех людей беспокоит, как долго наше здоровье позволит нам вести активный образ жизни.

К сожалению большинство людей связывают старость только с негативными моментами: одиночеством, ненужностью, подавленным настроением, многие боятся чувствовать себя обузой для близких. Все эти беспокойства связаны с тем, как человек прожил свою жизнь: завел ли семью, много друзей, правильно ли воспитал своих детей, следил ли за своим здоровьем.

А в старости есть ведь еще и положительные моменты и их много. Человек уже не работает у него есть много свободного времени, которое можно организовать так, чтобы каждый день приносил радость.

Если быть физически активным, вести здоровый образ жизни, заниматься профилактикой, вовремя проходя медосмотры и, конечно же, стараться находиться в бодром расположении духа можно, то можно долго сохранять здоровье и хорошее самочувствие.

Говоря о физической активности, я не говорю, что надо обязательно заниматься спортом. Это может быть обычная повседневная деятельность: например, ходьба пешком. Обязательно, нужно ходить каждый день. Летом хорошо работать на огороде, ездить на велосипеде. Я знаю многих пожилых людей, которые даже в зимний период ездят на велосипеде и чувствуют себя прекрасно. Движение – это, как мы все знаем, жизнь!

Есть немало людей, которые занимаются танцами. Для горожан очень хороша школа третьего возраста, где пожилые люди очень полезно проводят время. Самое главное заниматься не менее 3-5 раз в неделю. Один раз в месяц — это не считается физической активностью.

Необходимо подобрать вид упражнений, который приносит вам удовольствие. Тогда будет и заниматься интересней и все это поможет сохранить здоровье до самых преклонных лет.

Питание, нейроаэробика и ходьба

— За какими критериями здоровья пожилые люди должны следить тщательнее всего?

— В пожилом возрасте надо каждый день измерять артериальное давление, диабетики должны следить за уровнем сахара в крови с помощью глюкометра.

Самое главное — сбалансированное питание. Необходимо соблюдать режим питания и принимать пищу не реже 4-5 раз в день небольшими порциями, не переедая перед сном.

Важно каждый день пить чистую воду, о чем наши пациенты часто забывают или не считают нужным. Ежедневное количество принимаемой жидкости составляет 1,5-2 литра, то есть из расчета 30 мл на кг тела в сутки.

Тренируйте свою память. Люди старше 60 лет должны ежедневно делать нейроаэробику — гимнастику для памяти, заучивайте наизусть стихотворения, решайте сканворды, кроссворды, головоломки. Полезно все, что требует считать, читать, запоминать.

Также повторю, что самая важная физическая активность — это ходьба. Даже если пожилой человек не выходит из квартиры, все равно физическая активность у него должна быть. Это легкая гимнастика в хорошо проветренном помещении, посильная работа по дому.

Заметила, что много пожилых людей, которые могут заниматься, но просто игнорируют и предпочитают заниматься «диванным спортом». Этого допускать нельзя. Если здоровье позволяет, то лучше ходьбы на свежем воздухе для здоровья не найти.

Среди якутян много долгожителей

— Есть мнение, что в тяжелых климатических условиях, какой является наша республика, люди быстрее стареют. Это правда?

— Я не соглашусь с таким утверждением. Факты показывают, что долгожителей в нашей республике больше, чем в других регионах и якутяне чаще выглядят даже внешне лучше своих сверстников. Все это связано с большой физической активностью северян, которые с детства привыкли много двигаться.

— Какие болезни чаще встречаются у пожилых якутян, почему?

— Как и во всем мире на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, заболевания суставов, желудочно-кишечного тракта и много страдающих сахарным диабетом. Нету никаких особенностей, что у якутян какие-то определенные заболевания встречаются чаще.

— Что вы посоветуете читателям, чтобы дольше сохранять здоровье?

— Подытоживая все, что сказано выше, могу повторить, что надо заниматься физической активностью, соблюдать режим дня, проходить вовремя профилактические мероприятия, заботиться о своем здоровье. Могу добавить, что для здоровья не менее важно избегать стрессов, уметь регулировать свои эмоции, принимать свой возраст и находить хорошее в каждом проявлении жизни. Заметила, что от чрезмерных переживаний и депрессий у людей быстро ухудшается память. А те люди, которые сохраняют любовь и интерес к жизни, учатся чем-то новому и стараются помогать всем окружающим, делать добро – здоровье бывает намного крепче. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!