Герцентр РКБ №3 на страже здоровья старшего поколения

18 октября в Гериатрическом центре Республиканской клинической больницы №3, которая нынче отмечает 90-летие со дня открытия, состоялось заседание общественного совета партийного проекта «Старшее поколение».

В заседании с участием первого зампреда Якутской городской Думы Евдокии ЕВСИКОВОЙ, депутата Николая ВАСИЛЬЕВА и сотрудников РКБ №3 рассмотрели вопросы, касающиеся содействия развитию гериатрической помощи в регионах РФ.

Главный врач ГАУ РС(Я) РКБ №3 Ольга ТАТАРИНОВА ознакомила представителей Гордумы и членов общественного совета проекта «Старшее поколение» с деятельностью Герцентра и гериатрической службы в республике. Озвучив основные проблемы по гериатрической службе, она поставила определенные задачи перед общественным советом. В частности, речь шла о повышении доступности медицинской помощи для пожилых граждан, особенно маломобильным, необходимости создания безопасной среды для старшего поколения, профилактики падений и переломов, дополнительного оснащения медорганизации современным оборудованием, строительстве второй очереди здания Герцентра и т.д. Ольга Викторовна, как главврач РКБ №3, главный внештатный гериатр Минздрава Якутии ответила на вопросы приглашенных гостей.

В ходе визита для гостей провели экскурсию в Герцентре, который оказывает медицинскую помощь по гериатрии, кардиологии, неврологии, высокотехнологичную медицинскую помощь по эндокринологии, реабилитации и паллиативную помощь. Именно в Герцентре успешно применяется уникальная компьютерная методика диагностики по гериатрии “Чэбдик”, не имеющая аналогов в России. Гордость якутских гериатров была разработана врачом-эндокринологом, кандидатом медицинских наук Колыманой СОЗОНОВОЙ и главврачом РКБ №3, доктором медицинских наук Ольгой Татариновой.

На сегодня Герцентр, созданный 22 года назад, укомплектован высококвалифицированными специалистами. Среди них шесть кандидатов медицинских наук, 12 заслуженных врачей РФ, 4 заслуженных врача РС(Я), 13 отличников здравоохранения РФ, 24 отличников здравоохранения РС(Я) и т.д. Современная клиника оснащена самым передовым медицинским оборудованием, отвечающим международным стандартам. Деятельность больницы была отмечена дипломом Европейской Ассоциации врачей гериатров и геронтологов. С 2019 года в Герцентр проводит телемедицинские консультации, а с 2020 года оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь.

В становление и развитие Герцентра большой вклад внесла заслуженный врач РФ и РС(Я), отличник здравоохранения СССР и РС (Я), лауреат Государственной премии РС (Я) имени П.А. Петрова Зоя Прокопьевна Горохова, которая на протяжении 19 лет была его бессменным руководителем. С 2019 года Герцентр возглавляет врач — гериатр с более 20 летним стажем, кандидат медицинских наук Светлана Васильевна ОБУТОВА.

После экскурсии, медицинские работники провели гостям кистевую динамометрию с целью выявления мышечной слабости и саркопении. Кроме того, продемонстрировали видеоролик по нейробике и показали основные упражнения для профилактики когнитивных нарушений.

В завершение встречи, гости тепло поблагодарили работников Герцентра, руководство РКБ №3 за большой вклад и сподвижничество в развитии гериатрической службы в регионе. Поздравив одну из старейших и передовых больниц Якутии с 90-летним юбилеем, они пожелали РКБ №3 дальнейшего развития и претворения всех планов в жизнь.

Справка: В структуру РКБ №3 входят 6 крупных подразделений. Это – Гериатрический центр на Новопокровском тракте, Лечебно – реабилитационный центр на Сергеляхском шоссе, поликлиника и Центр предиктивной медицины и биоинформатики на Кирова, 34, филиал поликлиники на ул. Кулаковского, 6, Центр активного долголетия на ул.Горького, Отделение сестринского ухода и лаборатория на ул.Очиченко.