Гербы и флаги Алдана и 17 наслегов Якутии включили в госрегистр РФ

Гербы и флаги 18 населенных пунктов Якутии внесли в Государственный геральдический регистр России, сообщает @yk24ru Так, в геральдический реестр вошли гербы и флаги Алдана, Саскылахского национального (эвенкийского) наслега Анабарского района, Бердигестяхского наслега Горного района, Далырского наслега Верхневилюйского района, Суордахского наслега Верхоянского района, Батаринского 1-ого наслега Мегино-Кангаласского района, Искровского наслега Намского района, Шологонского национального наслега Оленекского эвенкийского национального района, Байдинского и Хатынгнахского наслегов Среднеколымского района, Бордонского наслега Сунтарского района, Батагайского, Бярийинского, Дюпсюнского, Ольтехского, Оспехского 1-ого, Суоттунского наслегов Усть-Алданского района и Арылахского наслега Чурапчинского района.

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

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