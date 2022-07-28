Гепатиты надо выявлять, гепатиты надо лечить, от гепатита надо прививаться

Накануне Всемирного дня борьбы с гепатитом об этом страшном заболевании мы говорим с заслуженным врачом республики, отличником здравоохранения, заведующей инфекционным отделением для больных вирусными гепатитами Якутской республиканской клинической больницы Надеждой Тихоновой.

28 июля было выбрано Всемирной организацией здравоохранения в честь дня рождения американского врача, ученого Баруха Бламберга, получившего Нобелевскую премию за открытие в 1965 году вируса гепатита В. Им были разработаны диагностический тест на обнаружение этого вируса и вакцина против гепатита В.

— С какой целью проводится Всемирный день борьбы с гепатитом, Надежда Николаевна?

— Этот день ежегодно отмечается для повышения осведомленности о вирусном гепатите — воспалительном поражении печени, вызывающем тяжелое заболевание печени. Международный день борьбы с вирусными гепатитами позволяет сконцентрировать внимание на профилактических мероприятиях, увеличении количества прошедших вакцинацию и реализации национальных программ по борьбе с данным заболеванием.

— Насколько актуальна сегодня эта проблема?

— В 2017 году на Ассамблее ВОЗ был озвучен глобальный доклад о гепатитах. В нем говорилось, что необходимо принять активные меры против вирусных гепатитов, потому что на Земле каждый третий человек, так или иначе, сталкивался с вирусным гепатитом. ВОЗ поставила весьма амбициозные цели для значительного снижения уровня заболеваемости вирусными гепатитами. К 2030 году должно произойти резкое снижение заболеваемости и смертности от вирусных гепатитов, поэтому в настоящее время актуальность борьбы с вирусными гепатитами стоит и в мире, и в России достаточно серьезно. В своем выступлении Президент России Владимир Путин три года назад поставил цель снижения заболеваемости и смертности от вирусных гепатитов.

— Как обстоят дела с гепатитом в нашей республике?

— В настоящее время в Республике Саха (Якутия) существует регистр больных вирусными гепатитами. В него входят пациенты с хроническим вирусным гепатитом. Таких больных у нас более пятнадцати тысяч. Если сравнить показатели по нашей республике с показателями России, эта цифра, может быть, не такая большая, но, учитывая, что населения у нас не так много, это, можно сказать, только верхушка айсберга. Есть люди, которые даже не подозревают, что инфицированы вирусным гепатитом или не придают значения тому, что у них выявлен вирус. Такая ситуация не может оставаться без внимания, поэтому мы стараемся привлечь внимание населения, медицинского сообщества, организаторов здравоохранения к этой проблеме. Кроме того, в последние годы бьют тревогу онкологи, доказано, что вирусы гепатита являются онкогенными. В нашей республике растет смертность от рака печени, она стоит на третьем месте среди причин смертности от онкологических заболеваний. Так что это достаточно серьезная проблема.

— Как действует вирус гепатита?

— Вирус – это мельчайшая частица, обладающая свойством передаваться от человека к человеку и оставаться в организме человека длительный период. Известно при этом, что размножается он только в живых организмах. Вирус гепатитов В, С, Дельта остается в организме человека на длительный период и сосуществует с ним, вызывая поражение печени. Поражение печени бывает разным, бывает острый гепатит, когда организм человека реагирует на проникновение вируса и отвечает тем, что развивается яркая желтуха, появляются слабость, нарушение аппетита, тошнота, рвота. После острой формы вирусного гепатита человек может выздороветь, но существует опасность того, что, несмотря на то, что человек переболел острой формой гепатита, гепатит может перейти в хроническую форму.

— Чем опасен хронический гепатит?

— С хроническим гепатитом человек может прожить всю жизнь. Кроме того, в течение жизни у него происходит трансформация клеток печени и под воздействием вирусов идет воспалительный процесс, который постепенно, в течение десятилетий может привести к формированию цирроза печени. Это необратимый процесс, при котором структура печени очень сильно меняется, и печень как орган перестает выполнять свою функцию, а функций у печени очень много. В частности, он очищает всю кровь, которая идет от внутренних органов, обладает свойством вырабатывать клетки крови, кроме того факторы свертывания крови, участвует в пищеварительном процессе (он вырабатывает желчь, которая участвует в переваривании жирной пищи), вырабатывает белки, определенные витамины. Без печени человек жить не может, она продолжает работать, пока есть живые клетки, но когда этих клеток становится все меньше и меньше, орган постепенно начинает отказывать, в результате проявляются признаки цирроза печени, такие как появление жидкости в брюшной полости, в плевральной полости, появление отеков, желтухи, частых кровотечений, изменений со стороны гормонального фона, появляется такой симптом как поражение головного мозга и такое грозное проявление цирроза, как варикозное расширение вен пищевода и желудка, когда любое кровотечение этих вен может стать последним для человека.

— Цирроз не лечится?

— Методом лечения цирроза печени является трансплантация органа, очень затратная методика, при которой необходима пересадка от живого донора, причем, только человека. Проблема лечения человека с циррозом печени очень большая. В ходе развития цирроза печени идет трансформация клеток, клетки мутируют, в результате появляются раковые клетки, и рак приводит к летальному исходу. Конечно, если онкология обнаружена в начальной стадии, она подлежит лечению.

— От каких гепатитов можно привиться?

— В настоящее время существуют вакцины против гепатитов А и В, которые показали себя очень хорошо, поэтому не надо отказываться от вакцины, особенно против гепатита В, потому что это и профилактика рака печени. Против гепатита С, к сожалению вакцины нет, но существуют очень действенные лекарства. Во всем мире все гепатиты лечатся одинаково, поскольку существуют определенные рекомендации ВОЗ, сообществ врачей, которые занимаются лечением болезней печени, схема лечения, да и препараты, в принципе, доступны. Надо сказать, лечение таблетками проходит в течение двух-трех месяцев, и человек полностью избавляется от гепатита. Самое главное – гепатиты надо выявлять, гепатиты надо лечить, от гепатита надо прививаться.

— Что посоветуете читателям, Надежда Николаевна?

— Я призываю всех пройти обследование. Тестирование можно пройти в любой поликлинике. Если у вас обнаружен вирус гепатита, вам необходимо наблюдаться, особенно в ситуации с гепатитами В и Д, потому что, к сожалению, лечение этих форм гепатита достаточно сложно. Что касается гепатита С, вы можете вылечиться. Единственное, что хочу напомнить, что вирус С, если у вас обнаружены антитела к вирусу гепатита С, он остается с человеком пожизненно. Но не надо пугаться, вначале надо сдать анализы на так называемый иммуноферментный анализ, который покажет наличие антител, на втором этапе, если пришел положительный результат, вы должны сдать анализы на полимеразную цепную реакцию, посмотреть, как вирус себя ведет в организме, насколько он активен, как его много. Исходя из ситуации, врач сможет назначить лечение. Кроме того, обязательным является исследование печеночных проб и ультразвуковое исследование. Эти исследования являются обязательными. На основании даже этих исследований лечение вирусного гепатита С будет возможно. Обследуйтесь, и, если у вас обнаружен вирусный гепатит, вам необходимо наблюдаться у специалиста. Заниматься самолечением, через интернет, опасно. У нас были случаи, когда пациенты самостоятельно покупали лекарства и прекращали курс лечения, не долечившись до конца. В такой ситуации вирус может вернуться обратно. По поводу вирусных гепатитов В и Дельта. Пациент ежегодно должен сдавать анализ на так называемую полимеразную цепную реакцию, по результатам которого мы смотрим, насколько активен вирус и выбираем тактику лечения пациента. Существует такой нюанс: человек может наблюдаться у специалиста, каждый год сдавать анализы, но никакого лечения ему не назначается. Это нормально. В случае, если вирус активен, то в этой ситуации больному назначается таблетированное лечение, таблетки принимаются ежедневно, в течение достаточно длительного периода времени, возможно, в течение всей жизни. По вирусу гепатита Дельта. В настоящее время появился препарат, который достаточно эффективно снижает вирусную нагрузку, подавляет вирус гепатита Дельта. Этот препарат проходил у нас в республике апробацию, неплохо себя зарекомендовал, мы надеемся, что этот препарат будет получен по программе, будет закупаться Министерством здравоохранения республики, и пациенты, которые состоят в листе ожидания противовирусной терапии, смогут его получать.

— У нас в республике есть гепатологический центр?

— Да, в этом году при Якутской республиканской клинической больнице открыт гепатологический центр. Он обладает функцией ведения листа ожидания противовирусной терапии. В настоящее время в листе ожидания состоит более пятисот человек, которые ждут противовирусной терапии. К сожалению, хотя в последние годы объемы лечения выросли по ОМС (для пациентов это фактически бесплатно), но препараты дорогостоящие, распределение идет по определенным стационарам, которые имеют право лечить больных с вирусными гепатитами. Объемы лечения, надеюсь, будут ежегодно наращиваться, поэтому перспективы лечения пациентов с вирусными гепатитами есть, общими усилиями, я думаю, мы сможем справиться с такой страшной болезнью как вирусные гепатиты.

— Спасибо, Надежда Николаевна, за актуальный и детальный разговор.