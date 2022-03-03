Георгий Михайлов — отличник рейтинга замгубернаторов РФ

РЕЙТИНГ ЗАМГУБЕРНАТОРОВ опубликовал тгк Замгубернатора. В высшую лигу попал Георгий Михайлов, руководитель администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия), назначенный 15 декабря прошлого года.

Итоги февраля 2022г. Внутренняя политика (внутри разделов персоны располагаются по алфавиту, а не по значению)

Отличники

Башкатова К.С., Калужская область Богатов А.А., Мордовия Бунев А.Ю., Иркутская область Векшин А.А., Челябинская область Гнеушев А.Н., Нижегородская область Гуськов И.А., Ростовская область Данилюк А. А., Ленинградская область Дюмин А.В., Амурская область Елисеев С.В., Калининградская область Климентьев С.В., ЯНАО Медведева О.И., Белгородская область Миронов Н.М., НАО Михайлов Г.Н, Саха (Якутия) Никитин А.А., Хабаровский край Пономаренко С.А., Красноярский край Сергунина Н.А., Москва Степанов В.Н., Чувашия Терентьев А.М., Татарстан Толмачев С.А., Севастополь Турбаба О.В., Кемеровская область Ясевич П. Е., Камчатский край

Напомним, что за январь «отличницей» была признана Ольга Балабкина