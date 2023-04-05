05.04.2023
11:11
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Политика

Георгий Балакшин: Я иду на предварительное голосование с предложениями…

Советник главы Якутии Георгий Балакшин: Я иду на предварительное голосование с предложениями, которые помогут нашей республике продолжить динамичное развитие. Сейчас неспокойная международная ситуация. Поэтому и органы власти, и народ должны объединить усилия.

Фото: соцсети
Источник: соцсети

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