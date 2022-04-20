Георгиевскую ленту приравняют к символам воинской славы

«Единая Россия» внесла законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы

Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне

Согласно законопроекту «Единой России», за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

«Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с гордостью надеваем эту черно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма. К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, Георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. В Грузии и на Украине Георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», — отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.

«Мы неслучайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами — символом нашей Победы, тогда и теперь», — подчеркнул он.

В свою очередь, соавтор документа, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко напомнила, что возглавляемое ею движение уже семь лет является соорганизатором акции «Георгиевская Ленточка».

«Волонтеры Победы» раздают Георгиевские ленты не только в России, но и за рубежом. Иногда их приходится раздавать «подпольно», поскольку в ряде стран она запрещена, но там есть люди, для которых эта лента ценна и важна. Мы видим, как за рубежом в некоторых странах за ношение Георгиевской ленты людей притесняют, унижают и избивают. Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг защитить символ Победы и героического подвига наших дедов», — подчеркнула Ольга Занко.

Елена Голомарева, координатор партийного проекта “Историческая память”, член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Д.А.Медведева:

-К сожалению, на Украине сейчас происходят случаи осквернения памятников, символов, медалей России, так, в 2019 году в День Победы, 13 граждан были оштрафованы за ношение Георгиевской ленты.

Для россиян Георгиевская лента- символ героизма, воинской доблести и славы защитников России, символ Дня Победы, символ антифашизма, имеет свою глубокую историю. К Георгиевской ленте особо трепетное отношение у всех россиян. Георгиевская лента всем нам напоминает об ответственности перед страной, о тех славных победах и героизме во имя Российской Державы. Мы должны быть ответственны за судьбы народов и достойны имени старшего поколения

Поэтому поддерживаю внесение законопроекта о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Введение уголовной и административной ответственности за ее публичное осквернение это веление времени. Россия всегда была патриотична и ответственна.

Хотелось бы напомнить, что Проект «Историческая память» нашей партии «Единая Россия» за эти годы по всей стране завершил реестр памятников к Великой отечественной войне, в Якутии выявлено более 800 памятников.