Геологоразведка увеличила запасы золота и серебра Якутии

На поиск месторождений благородных металлов направили более 26 млрд рублей по итогам пяти лет. Якутия смогла за счет геологоразведки увеличить запасы золота – на 229 тонн, запасы серебра – на 1 498 тонн. Об этом стало известно на ежегодной конференции золотопромышленников, которая проходит в эти дни в Якутске.

Как сообщил министр промышленности Якутии Максим Терещенко основная добыча ведётся в Алданском, Олекминском и Оймяконском районах. Компании также проявляют интерес к изучению новых территорий, поэтому большая часть финансирования геологоразведки идет от них.

«Важно, что извлекаемые запасы – это дополнительные налоги в бюджет региона, а золотодобывающие компании ежегодно в среднем направляют уже около 9-10 млрд рублей», – отметил министр.

Согласно задачам, поставленным главой республики Айсеном Николаевым проекты рассматриваются в первую очередь с точки зрения создания рабочих мест для местных жителей и и социальном эффекте от их реализации, развитии сопутствующей инфраструктуры.

На территории Якутии реализуется масштабный проект освоения золоторудного месторождения Кючус. Разработка месторождения предполагает кластерный подход, помимо непосредственно добычи золота недалеко от посёлка Усть-Куйга начато строительство атомной станции малой мощности с 2 реакторами РУ РИТМ-200Н. Электроэнергия генерируемая станцией будет подаваться потребителям в пос. Усть-Куйга и Депутатский, а также на золоторудное месторождение Кючус.



Напомним, что по итогам 2022 года Якутия добыла около 50 тонн золота, успешно закрепила свое лидерство и уверенно входит в ТОП-3 регионов страны. В республике также реализуется новый проект «Алданский промышленный кластер», благодаря которому промышленные предприятия планируют увеличить добычу и переработку полезных ископаемых. На сегодня инвесторы подтвердили свой интерес к участию.