География поставок продукции ЯТЭК расширилась до Кыргызстана

В сентябре 2022 года ПАО «ЯТЭК» впервые приступила к экспорту в Кыргызскую Республику. Три тысячи тонн бензиновой фракции были отправлены на терминал города Каинды для дальнейшей переработки и реализации.

По словам коммерческого директора ПАО «ЯТЭК» Максима Истомина, заключение контракта с Кыргызской Республикой позволило компании выйти на новые горизонты планирования, а также приступить к реализации комплекса инициатив.

«Прежде всего – это работа над новыми направлениями поставок, которая определит векторы долгосрочного развития компании. Среди экспортных направлений реализации продукции для нас привлекательны регионы Центральной Азии и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Так в 2021 году на рынок Монголии мы поставили 920 тонн бензиновой фракции и 620 тонн сжиженного углеводородного газа. В этом году нам удалось нарастить поставляемые объемы до 3500 тонн», – отметил Максим Истомин.

В стартовой экспортной поставке удалось отработать новый логистический маршрут повышенной сложности. Продукция компании доставлялась автомобильным транспортом, с помощью паромной переправы до станции Нижний Бестях и далее транзитом по железным дорогам России, Казахстана и Кыргызстана. Общая протяженность маршрута составила более 7800 км.

ЯТЭК реализует бензиновую фракцию, стабильный газовый конденсат и сжиженный углеводородный газ в 16 регионах России. Продукция компании также экспортируется в Монголию и Кыргызскую Республику.

В рамках стратегической программы компания продолжает расширять международную географию деятельности и диверсификацию маршрутов поставок. В частности, запланированы поставки газового стабильного конденсата в Кыргызстан, Монголию и КНР. Выполнение этих контрактов позволит нарастить экспортный потенциал компании, увеличить долю премиальных каналов реализации в общей структуре продаж и закрепиться на динамично развивающихся рынках.