Географический диктант в Якутии пройдет на 350 площадках

27 октября 2019 года в России и за рубежом состоится Географический диктант РГО. Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является Президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в пятый раз.

Главной целью Диктанта является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

В 2018 году Географический диктант значительно расширил свою географию: его написали в 97 странах мира на 3532 площадках. Всего в акции приняли участие более 376 тысяч человек, из них в России диктант очно написали 249 857 человек, за рубежом — 7 171 человек.

В России лидером по количеству площадок стала Республика Башкортостан, где Диктант прошёл в 416 организациях. Лидерами по числу площадок среди зарубежных государств стали: Китай — 10 площадок, Республика Беларусь — 9 площадок, Армения — 6, по 5 площадок в Чехии, Киргизии, Казахстане, Южной Осетии, Турции.

Среди самых необычных пунктов проведения Диктанта была палатка на острове Матуа Большой Курильской гряды, площадка в государственном заповеднике «Столбы» в Красноярском крае, Большой планетарий в Новосибирске, Звёздный городок в Московской области.

Центральной площадкой проведения традиционно стал МГУ имени М.В. Ломоносова. Участники акции собрались в Шуваловском корпусе, где вместе с Президентом РГО Сергеем Шойгу ещё около тысячи человек написали Географический диктант. Перед перед началом Диктанта к его участникам прямо с орбиты, с Международной космической станции, обратился российский космонавт Сергей Прокопьев.

В 2019 году Географический диктант состоится 27 октября в 12:00 часов по местному времени во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом на специально подготовленных площадках.

Стать участником Диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Перед началом Диктанта каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк для написания Диктанта при его получении. Данный номер также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника Диктанта. По нему участник сможет проверить свой результат на сайте http://dictant.rgo.ru.

Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для проведения Диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках — русском и английском — и равны по степени сложности.

Вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Время для написания диктанта составляет 45 минут.

В день проведения Диктанта для всех, кто не может лично присутствовать на площадках, предусматривается возможность написания Диктанта онлайн. Доступ к написанию Диктанта онлайн на сайте Диктанта открывается 27 октября в 14:00 по московскому времени.

В республике диктант будет организован на более, чем 350 площадках, в основном в школах, учреждениях высшего и среднего профессионального образования Якутии.

Список площадок проведения Географического диктанта в РС(Я) в 2019 году