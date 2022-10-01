01.10.2022
02:03
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Политика

Генсек НАТО Йен Столтенберг: пока в НАТО Украину не примут

Генсек НАТО Йен Столтенберг начал пресс-конференцию:
— Об ускоренной процедуре, объявленной Зеленским: двери НАТО всегда открыты для многих союзников, мы поддерживаем права Украины и её решение идти собственным путем. Но такие решения принимаются каждым из 30 стран-союзников. Сейчас на повестке для нас обеспечение незамедлительной помощи Украине.
— НАТО не является участником конфликта. Мы оборонный союз.
— НАТО не признает вхождение четырех субъектов в состав России.
— Мы будем оказывать поддержку Украине настолько долго, сколько это потребуется.
В общем, пока в НАТО Украину не примут.

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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