Генсек НАТО Йен Столтенберг: пока в НАТО Украину не примут

Генсек НАТО Йен Столтенберг начал пресс-конференцию:

— Об ускоренной процедуре, объявленной Зеленским: двери НАТО всегда открыты для многих союзников, мы поддерживаем права Украины и её решение идти собственным путем. Но такие решения принимаются каждым из 30 стран-союзников. Сейчас на повестке для нас обеспечение незамедлительной помощи Украине.

— НАТО не является участником конфликта. Мы оборонный союз.

— НАТО не признает вхождение четырех субъектов в состав России.

— Мы будем оказывать поддержку Украине настолько долго, сколько это потребуется.

В общем, пока в НАТО Украину не примут.