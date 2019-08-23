Генпрокуратура России и Россельхозбанк провели очередное совместное совещание

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось очередное совещание экспертной группы по взаимодействию АО «Россельхозбанк» и Генеральной прокуратуры России. Во встрече также приняли участие представители Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России).

На совещании стороны обсудили повышение эффективности возмещения ущерба при расследовании уголовных дел, где потерпевшим выступает АО «Россельхозбанк».

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Андрей Барабанов поблагодарил коллег за оперативность реагирования на обращения АО «Россельхозбанк» и выразил уверенность в продолжении конструктивного взаимодействия.

Подводя итоги заседания, участники экспертной группы определили приоритетные задачи на 2019 год.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.