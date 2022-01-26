Генпрокуратура РФ срочно запросила у регионов предложения по изменению закона об обращении с животными

Прокуроры регионов Дальнего Востока собирают предложения местных властей по изменению законодательства об ответственном обращении с животными, сообщает ИА DEITA.RU. Генпрокуратура запросила у региональных прокуроров предложения по изменению нормативно-правового регулирования, информацию ведомство ожидает получить до конца этой недели. Всех интересует изменение правовой базы, касающейся содержания безнадзорных животных, с учётом безопасности людей.

«На следующей неделе обобщим практику по ДФО и будем формулировать предложения для генпрокурора в целях изменения нормативного регулирования на федеральном уровне. Эту позицию отработаем максимально с точки зрения безопасности граждан», — заявил начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморского края по итогам работы в 2021 году.

Отмечалось, что только за неполный первый месяц наступившего года нападения собак на людей были отмечены в Новосибирске, Забайкалье, Алтайском крае, Кемерове, Биробиджане, на Сахалине и Камчатке.

В забайкальском селе Домна произошёл наиболее резонансный случай – при нападении своры бродячих собак погибла семилетняя девочка. В Домне активировались догхантеры, которые отстреливают собак на улицах, выбрасывая их в мусорные баки, их действия встретили одобрение и уважение со стороны местных жителей. Да и в Заксобрании края один из депутатов предложил расстреливать бездомных животных вместе с зоозащитниками, выдвинув конспирологическую теорию о том, что эти активисты под покровительством Запада хотят уничтожить Россию с помощью агрессивных бездомных животных.

Ранее приравнять зоозащитников к экстремистам предложил мэр Якутска (где в конце декабря собаки тоже убили человека – женщину, которая шла через ипподром агротехнологического университета). Правда, не всех, а тех, которые, в свою очередь, позволяют себе излишне негативные высказывания по поводу инициатив чиновников о том, что в экстренных случаях собак можно и умерщвлять. (А в Якутске предложили так делать в виду излишне сурового климата в регионе – мол, собаки звереют из-за продолжительных зим, в таких условиях не до гуманности).

Кроме якутского мэра Евгения Григорьева, с предложениями об изменении зоозащитного законодательства выступали губернатор Забайкалья Александр Осипов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Затем изменений запросил и губернатор Приморья Олег Кожемяко. А в Бурятии поспешили принять региональный закон о запрете выпускать на волю после отлова собак потенциально опасных пород и их метисов, а также всех собак высотой в холке выше 25 сантиметров.