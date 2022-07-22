Генпрокуратура РФ: похищение 3 лиц и убийство на территории Якутии

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о похищении 3 лиц и убийстве на территории Республики Саха (Якутия) одного из них в связи с пропажей из тайника самородного золота.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Ингушетия, ранее объявленного в розыск.

Действия обвиняемого квалифицированы по пунктам «а», «в», «г», «ж», «з» части 2 статьи 126, пунктам «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктам «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено следствием, в августе 2020 года двое жителей Республики Хакасия были наняты одним из участников преступной группы для перевозки из Магаданской области в г. Читу Забайкальского края самородного золота. В пути следования из тайника, оборудованного в автомобиле, часть драгоценного металла пропала.

С целью выяснения обстоятельств произошедшего обвиняемый совместно с шестью соучастниками похитил водителей и знакомого одного из них, которых в течение нескольких дней пытали и перевозили против их воли в автомобилях по территории Забайкальского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия), требуя сообщить сведения о местонахождении золота.

Одного из потерпевших, которого обвиняемые сочли похитителем золота, они убили, утопив в реке Индигирка в п. Усть-Нера Оймяконского района Республики Саха (Якутия).

Преступление раскрыто в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий.

Уголовное дело будет рассмотрено Верховным судом Республики Саха (Якутия).

В отношении двух соучастников преступлений уголовное дело в настоящее время рассматривается судом, в отношении остальных четырех обвиняемых, скрывшихся от следствия, осуществляется федеральный и международный розыск.