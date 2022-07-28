Генпрокуратура нашла причину «недополучения» россиянами соцвыплат

Многие просто не знают, что им полагаются меры государственной поддержки

Генеральная прокуратура России нашла способ информировать россиян о мерах социальной поддержки, на которые они могут рассчитывать. Как оказалось, многие о льготах даже не подозревают.



В ходе соцопроса, который был проведен в нашей стране выяснилось, что больше половины россиян не подозревают о том, что имеют право на различные льготы.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил создать единый портал обо всех. Он говорит, что сейчас данные о выплатах и льготах хранятся на разных сервисах. Единый сервис поможет собрать все сведения в одном месте, что упростит процесс предоставления выплат.





