28.07.2022
10:20
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Финансы
Генпрокуратура нашла причину «недополучения» россиянами соцвыплат
Многие просто не знают, что им полагаются меры государственной поддержки
Генеральная прокуратура России нашла способ информировать россиян о мерах социальной поддержки, на которые они могут рассчитывать. Как оказалось, многие о льготах даже не подозревают.
В ходе соцопроса, который был проведен в нашей стране выяснилось, что больше половины россиян не подозревают о том, что имеют право на различные льготы.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил создать единый портал обо всех. Он говорит, что сейчас данные о выплатах и льготах хранятся на разных сервисах. Единый сервис поможет собрать все сведения в одном месте, что упростит процесс предоставления выплат.
Фото: Антон Балашов
Источник: YakutiaMedia
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