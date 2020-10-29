Генеральный директор «Якутскэнерго»: берегите детей!

Уважаемые якутяне, дорогие родители, бабушки, дедушки, воспитатели и учителя!

Призываю вас напомнить нашему подрастающему поколению простые, но такие важные правила энергобезопасности.

В этом году свои продолжительные осенние каникулы дети вынуждены проводить на самоизоляции, причем некоторые из них будут сидеть дома в полном одиночестве. Поэтому нам, взрослым, важно напомнить каждому ребенку правила безопасного обращения с электричеством.

Наши коллеги каждый год рассказывают о них во всех школах республики. Сейчас, в условиях пандемии, дополнительные занятия временно приостановлены, но в будущем сотрудники Якутскэнерго обязательно возобновят уроки энергобезопасности. Социально ответственная компания Якутскэнерго уже более 10 лет активно ведет работу по профилактике детского энерготравматизма. По нашей инициативе в школе №2 города Якутска создан профильный Энергокласс для учеников старшего звена. Разрабатываются интересные и полезные игры и книжки, обучающие пособия, мультфильмы, раскраски – все, чтобы дети запомнили жизненно важные правила:

1. Нельзя открывать электрические щиты в домах и подъездах.

2. Нельзя дотрагиваться мокрыми руками до проводов и электроприборов и тем более тушить горящие включенные электроприборы водой.

3. Детям нельзя включать электрические приборы без разрешения взрослых.

4. Нельзя разбирать электроприборы, играть с ними и розетками. И не в коем случае нельзя засовывать туда посторонние предметы.

5. Нельзя пользоваться неисправными приборами, приборами с поврежденными проводами и, тем более, чинить их самостоятельно – этим должны заниматься только обученные специалисты.

6. Уходя из дома, необходимо гасить свет и отключать электрические приборы от сети – так снижаются риски возникновения пожаров.

С наглядными материалами по электробезопасности вы можете ознакомить своих детей на специальном сайте ПАО «Якутскэнерго» в разделе «Безопасное электричество». Сайт доступен по ссылке: http://myenergy.yakutskenergo.ru/.

Берегите себя и своих близких!

С уважением, А.А. Стручков