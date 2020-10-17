Генеральный директор НВК «Саха»: Моя мама — врач

Самому теплому и доброму празднику – Дню матери мы посвятили цикл сюжетов, репортажей и интервью о мамах – медицинских работниках. Судя по отзывам их детей и внуков – это замечательные женщины, прекрасные мамы и бабушки. В рамках недели, посвященной дню матери, мы решили узнать, какими своих мам видят их дети. К своему сожалению, мы знаем о своих коллегах только по их работе, и вот в эти дни, читая и слушая их родных, разглядывая рисунки внуков, увидели их в другом, непривычном ракурсе. Сегодня о своей маме – Наталье Иннокентьевне Марковой, заместителе главного врача Республиканской клинической больницы рассказывает ее сын — генеральный директор Национальной вещательной компании «Саха» Олег Марков. Мама Олега Олеговича – врач и работает заместителем главного врача Республиканской клинической больницы.

— Ваша мама — врач. Это как-то сказывалось на вашем детстве, на Ваших детских планах?

— Сколько я себя помню, мама всегда была в белом халате, она все время была в работе. С детства помню оень много случаев, когда среди ночи мама уезжала на какие-то вызовы. Отец на своей машине всегда подвозил ее, беспокоясь за нее. Мы шутили, что он подрабатывает водителем скорой помощи. Мама была очень востребована, и ее часто не было дома. Мне кажется, по сравнению с нашими сверстниками, мы практически не болели. Когда мои друзья заболевали, вокруг них суетились их родители, лечили их, и я удивлялся тому что они так часто болеют. А у нас дома никогда нз-за нашего детского недомогания проблему не делали. Мама в ответ на мою жалобу на то, что болит голова отвечала: «полежи, пройдет», когда я говорил, что болит горло, то слышал от нее: «пополощи, пройдет». Как-то все было очень легко. Сейчас я понимаю, что, работая с тяжелыми больными, наши с братом легкие детские недомогания мама считала, видимо, недостаточно серьезными… И я детстве полагал, что дети врачей не болеют.

— О каком подарке от мамы Вы мечтали в детстве?

— Наша мама очень любит делать подарки. Мы получали их от нее и продолжаем получать к своим дням рождения, на новый год, ее подарки всегда очень оригинальные, интересные, она умела предугадать наши желания, и, наверное, нет такого подарка, который мы мечтали бы от нее получить.

И все-таки, я думаю, для мальчиков самым главным подарком был день, когда у Натальи Иннокентьевны случался полноценный выходной, поскольку как таковых выходных у мамы врача, наверное, и не было.

— Какая Ваша мама дома? По работе мы знаем ее как строгого, сдержанного человека…

— Наша мама и дома строгая. Я слышу, как она разговаривает по телефону с отделениями, врачами, руководством больницы, и всегда эти разговоры о пациентах, их состоянии, насколько все серьезно, о том, что кого-то надо перевести в реанимацию, кому-то поменять лечение.

— Вам не хотелось пойти по ее стопам , в медицину?

— Мы с братом никогда не думали о медицине как будущей профессии, но почему-то надеялись, что старшие внуки мамы пойдут по ее стопам, но они тоже в медицину не пошли. Есть еще младшие внуки, и я думаю, что кто-нибудь из наших детей обязательно пойдет в медицину и станет врачом.

— Как часто в период пандемии Вы сейчас встречаетесь с мамой?

— Мы не встречались с мамой с самого начала пандемии, с марта месяца. Мы общались только по видеосвязи, конечно, очень скучали по ней, очень жалели ее, говорили даже «Зачем ты так много работаешь, может быть, пора отдохнуть?». Потом, к сожалению, мама сама заразилась и очень сильно заболела, в очень сложной форме, и вполне мог быть разный исход болезни, но я знаю, что мама выжила, чтобы дальне бороться с этой болезнью. Даже будучи сама пациентом своих коллег, она, лежа в больнице, все время интересовалась состоянием своих пациентов, тем, как работает то или иное отделение. Помню день ее выписки: она все время говорила по телефону и казалось, что она и не болела, не уходила с работы. Мы, конечно, все очень соскучились по ней, устроили большой ужин. Мама ни на один день не взяла передышки, продолжала работать. Сейчас она тоже полностью в работе, работает удаленно, поэтому мы имеем возможность встречаться с ней, заботиться о ней, но уже совсем скоро она выйдет на работу.

— Если бы можно было пожелать маме что-то одно, что бы Вы ей пожелали?

— Здоровья и только здоровья! Я хочу, чтобы она еще долгие-долгие годы счастливо жила рядом с нами.