Генеральный директор «Газпром добыча Ноябрьск» принял участие в телемосте

Генеральный директор «Газпром добыча Ноябрьск» Антон Джалябов принял участие в телемосте, посвященном запуску нефтегазовой инфраструктуры «Газпром нефти» на Чаяндинском месторождении

На ЧНГКМ 28 сентября состоялось торжественное событие – запуск объектов нефтегазовой инфраструктуры. При ее проектировании и обустройстве нефтяниками были использованы технологии информационного моделирования. Большинство процессов на ЧНКМ автоматизировано и контролируется с помощью цифровых технологий при минимальном участии человека. Старт работе производственного комплекса дали Председатель Правления «Газпрома» Алексей Миллер и Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

— Запуск нефтегазовой инфраструктуры на Чаянде – это очередной шаг в развитии Чаяндинского месторождения, — подчеркнул в своем выступлении на телемосте Антон Джалябов. — Работа на этой технологической площадке обогащает нас опытом развития партнерских отношений с нефтяниками и дает нам возможность для создания совместных инженерных подходов в добыче ресурсов.

Чаяндинское месторождение – уникальное по объемам запасов, геологическим параметрам и составу сырья. «Газпром добыча Ноябрьск» ведет здесь добычу природного газа, газового конденсата и подготовку нефти. Добычу нефти в рамках долгосрочного рискового операторского договора с ПАО «Газпром» осуществляет «Газпромнефть-Заполярье».

Нефть поступает к газовикам на Установку комплексной подготовки газа №3, где смешивается с газовым конденсатом и направляется на приемо-сдаточный пункт. В химико-аналитической лаборатории проводится двойной контроль показателей углеводородного сырья. Это в результате обеспечивает гарантированное качество подготовленной нефти, подаваемой в магистральный нефтепровод. С 2021 года поставка жидких углеводородов в систему магистральных нефтепроводов «Восточная Сибирь – Тихий океан» идет в круглосуточном режиме. С начала поставок количество сдаваемой нефти увеличилось более чем в двенадцать раз.

— Мы последовательно наращиваем нашу добычную и транспортную инфраструктуру в восточных регионах. Конечной целью является соединение Единой системы газоснабжения в европейской части России с той инфраструктурой, которую мы уже создали на Востоке, — отметил Алексей Миллер. – В рамках Восточной газовой программы мы также последовательно наращиваем экспортный потенциал, который ориентирован в первую очередь на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти страны, этот регион, является самым динамичным, быстрорастущим рынком углеводородов в мире. У Группы Газпром накоплен огромный опыт реализации сложнейших масштабных проектов, накоплены уникальные компетенции. Участие в проекте «Газпром добыча Ноябрьск» и «Газпром нефть» – это залог того, что проект будет реализовываться с максимальной экономической эффективностью.