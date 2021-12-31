Генеральный директор АЛРОСА поздравляет с новым годом 🎄

Уважаемые якутяне!

Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

В канун Нового года хочу по традиции поздравить вас с наступающими праздниками и поблагодарить за ту совместную работу, которая была проделана в уходящем году.

Группа АЛРОСА показала очень хорошие результаты, которые уже получили высокую оценку наших акционеров, в том числе руководства Республики Саха (Якутия). Отчасти эти результаты объясняются быстрым восстановлением алмазно-бриллиантового рынка. Но это нисколько не умаляет достижения коллектива АЛРОСА, который показал в этом году отличную командную работу. Мы нарастили добычу, реализовали рекордные объемы продукции. В течение года мы возобновили работу активов, деятельность которых была приостановлена в прошлом году, осуществили ряд важных мероприятий по повышению эффективности производства, упрочили финансовое положение.

За этими достижениями стоит ежедневный кропотливый труд всех работников АЛРОСА – ученых, геологов, шахтеров, водителей, строителей, обогатителей, работников сбытовых подразделений, огранщиков, специалистов административных подразделений и многих других. Да, нам есть над чем работать, что улучшать и к чему стремиться. Но АЛРОСА вновь показала, что сильна, прежде всего, своим профессиональным коллективом, и каждый из нас может гордиться успехами компании как своими.

Хочу пожелать всем жителям Республики Саха (Якутия) – крепкого, как у нас говорят, «алмазного», здоровья. Надеюсь, что наступающий год принесет вам удачу и как можно больше поводов для гордости за себя и тех, кто вам дорог. Пусть в ваших семьях царят согласие и взаимопонимание, а родные и близкие радуют и поддерживают вас.

Желаю вам счастья, добра и праздничного настроения. С Новым годом!

Генеральный директор — председатель правления АЛРОСА Сергей Иванов