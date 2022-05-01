01.05.2022
13:38
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Праздники

Генеральный директор АЛРОСА поздравил с 1 мая!

Дорогие друзья!

Поздравляю с праздником Весны и Труда!

Первомай — праздник с особенной атмосферой, поскольку он объединяет людей разных поколений и профессий. Он символизирует уважение к труду, который обеспечивает благополучие каждого из нас, наших семей, республики, всей страны.

Вот уже 65 лет алмазодобывающая промышленность вносит важный вклад в развитие Якутии. За эти годы в отрасли созданы десятки тысяч рабочих мест, растут поступления в республиканский бюджет, благодаря чему исполняются социальные программы. Мы гордимся своей трудовой историей, неразрывно связанной с Республикой Саха (Якутия). 

Дорогие якутяне! Пусть вместе с теплыми майскими днями придут и новые трудовые успехи! Желаю, чтобы наши совместные усилия  приносили результаты и способствовали процветанию республики и её жителей. Пусть все поставленные нами цели будут достигнуты!

Желаю крепкого здоровья, добра и благополучия!

Генеральный директор АЛРОСА С.С. Иванов.

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