Генеральный директор «Сахатранснефтегаза» наградил отличившихся рабочих  

15 июня генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван МАКАРОВ наградил Дипломом и памятным знаком призеров конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Конкурс среди слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, сварщиков, операторов ГРС, слесарей-ремонтников, электромонтеров, водителей грузовой, легковой автомобилей, машинистов бульдозерной и тракторной техники идет пятый год подряд.

«Конкурс профессионального мастерства для работников — большой стимул для постоянного повышения квалификации. Положительный результат конкурса отражается и на процессе производства. Как сообщают эксперты конкурсов, уровень подготовки рабочих с каждым годом улучшается. В этом году наравне с опытными рабочими неплохо показали свои знания и навыки молодые сотрудники», — отметил генеральный директор компании.

Напомним, лучшие по профессии в течение года будут получать повышенную заработную плату: за первое место надбавка в размере 30%, за второе — 20% и за третье — 10 %.