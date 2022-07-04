Генеральная репетиция открытия Игр народов Якутии прошла в Борогонцах

Уже завтра здесь зажгут огонь главного спортивного события этого года

В селе Борогонцы Усть-Алданского района на стадионе «Майагатта Бэрт Хара» прошла генеральная репетиция открытия VIII Спортивных игр народов Якутии. Уже завтра здесь зажгут огонь главного спортивного события этого года, сообщает ЯСИА.

Как рассказал главный режиссёр церемонии открытия Сергей РАСТОРГУЕВ, несмотря на разбушевавшуюся днем погоду, событие пройдет по плану. Сейчас восстанавливают некоторые декорации.

«Мы хотели затронуть все стороны Усть-Алданского района, который славится легендарными силачами, знаменитыми политическими деятелями. Самое главное — мы хотели сделать динамичное спортивное представление. Есть очень интересные моменты, которые зрители смогут увидеть завтра. Они показывают связь поколений, начиная с древних Усть-Алданских богатырей, которые до сих пор передают новым поколениям ум, силу, мудрость и силу духа. Надеемся, завтрашняя церемония пройдет успешно», — поделился режиссёр.

В церемонии открытия задействованы около 2,5 тысяч участников массовых сцен и артистов. Это самое масштабное и ожидаемое культурное событие VIII спортивных игр народов Якутии. Напомним, в течение 6 дней 1800 спортсменов в составе 40 сборных команд будут соревноваться по 16 видам спорта, в том числе по аэробике, боксу, стритболу, волейболу, гиревому спорту, мини-футболу, многоборью ГТО, легкой атлетике, настольному теннису, пулевой стрельбе, спортингу, спортивной борьбе, стрельбе из лука, шашкам, шахматам. Всего разыграют 206 комплектов медалей.

Церемония открытия Игр начнется 5 июля в 20:00 на стадионе «Майагатта Бэрт Хара».