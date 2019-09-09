09.09.2019
11:04
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Экономика

Гендиректору НПФ «Алмазная осень» назначен штраф

Прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части привлечения к трудовой деятельности бывших государственных служащих.

Установлено, что в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» принят на работу сотрудник, ранее занимавший должность федеральной государственной гражданской службы в налоговом органе.

В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» общество не сообщило в установленный законом десятидневный срок бывшему работодателю о приеме его на работу.

Прокуратура города возбудила в отношении генерального директора негосударственного пенсионного фонда дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам рассмотрения административного дела должностному лицу назначено наказание в виде  административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).
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