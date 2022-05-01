Гендиректор ЖДЯ Василий Шимохин поздравляет с Первомаем!

Дорогие коллеги и земляки!

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и от себя лично поздравляю вас с праздником 1 мая!

Традиционно, Первомайский праздник стал всенародным праздником Весны и Труда! Это праздник солидарности тружеников, доказывающих делом свою любовь к Родине, всецело отдающих себя работе во благо благополучия своей страны. Первомай символизирует близость и неравнодушие, неразрывную сплоченность убеждений, и связывает историю с реальностью. В этот весенний день мы славим всех, кто добросовестно и честно трудится, кто глубоко ценит равенство и справедливость, и кто стремится своим упорным трудом изменить жизнь к лучшему. Труд каждого из нас востребован и, несомненно, приносит результат, укрепляя экономический потенциал нашей огромной страны.

Желаю всем весеннего настроения и единства, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и прекрасного весеннего настроения! Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

С уважением, генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин.